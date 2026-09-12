El Real Madrid recuperó la senda de la victoria en LaLiga tras imponerse al Rayo Vallecano por (4-1), la noche del sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la quinta jornada, elevando así su cuenta a los mismos puntos (12) que posee el Barcelona en el liderato de la tabla, en un partido en el que brilló Kylian Mbappé con dos goles y una asistencia.

El Real Madrid afrontó el encuentro buscando compensar su derrota ante el Real Betis en la última jornada y mantener la presión sobre el Barcelona, después de haber logrado la victoria ante el Inter de Milán a mitad de semana pese a un rendimiento poco convincente.

El Real Madrid impuso su superioridad de forma temprana, y Mbappé logró abrir el marcador desde el punto de penalti en el minuto 14, después de que Carreras sufriera una falta dentro del área, antes de que el propio Carreras añadiera el segundo gol en el minuto 17 aprovechando un pase inteligente de Mbappé.

Los locales prosiguieron con su presión ofensiva hasta que Jude Bellingham logró anotar el tercer gol en el minuto 35, tras un centro de Vinicius Junior, quien a su vez ofreció una actuación influyente durante el encuentro, con lo que el Real Madrid cerró la primera parte por delante con un contundente triplete.

El nivel del Real Madrid descendió de forma evidente tras el descanso, y el Rayo Vallecano aprovechó el estado de confusión en las filas locales para que Camello recortara distancias en el minuto 51, sacando partido de un error en un pase hacia atrás de Vinicius Junior.

El Real Madrid sufrió durante la última media hora del partido, en medio de reiterados intentos del Rayo Vallecano por regresar al encuentro, pero el brillo de Thibaut Courtois mantuvo la ventaja del conjunto blanco, antes de que Mbappé sentenciara definitivamente el duelo con el cuarto gol en el primer minuto del tiempo añadido, mediante un preciso disparo desde un ángulo cerrado.

Con esta victoria, el Real Madrid cosechó tres valiosos puntos que lo devolvieron a la senda del triunfo, igualando con el Barcelona en el liderato de LaLiga.