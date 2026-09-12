¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

La noche de Mbappé en el Bernabéu: dos goles, una asistencia y tres puntos que devuelven al Real Madrid al liderato

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Primera División
España

El francés corteja el Balón de Oro

El Real Madrid recuperó la senda de la victoria en LaLiga tras imponerse al Rayo Vallecano por (4-1), la noche del sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la quinta jornada, elevando así su cuenta a los mismos puntos (12) que posee el Barcelona en el liderato de la tabla, en un partido en el que brilló Kylian Mbappé con dos goles y una asistencia.

El Real Madrid afrontó el encuentro buscando compensar su derrota ante el Real Betis en la última jornada y mantener la presión sobre el Barcelona, después de haber logrado la victoria ante el Inter de Milán a mitad de semana pese a un rendimiento poco convincente.

El Real Madrid impuso su superioridad de forma temprana, y Mbappé logró abrir el marcador desde el punto de penalti en el minuto 14, después de que Carreras sufriera una falta dentro del área, antes de que el propio Carreras añadiera el segundo gol en el minuto 17 aprovechando un pase inteligente de Mbappé.

Los locales prosiguieron con su presión ofensiva hasta que Jude Bellingham logró anotar el tercer gol en el minuto 35, tras un centro de Vinicius Junior, quien a su vez ofreció una actuación influyente durante el encuentro, con lo que el Real Madrid cerró la primera parte por delante con un contundente triplete.

El nivel del Real Madrid descendió de forma evidente tras el descanso, y el Rayo Vallecano aprovechó el estado de confusión en las filas locales para que Camello recortara distancias en el minuto 51, sacando partido de un error en un pase hacia atrás de Vinicius Junior.

Primera División
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Primera División
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

El Real Madrid sufrió durante la última media hora del partido, en medio de reiterados intentos del Rayo Vallecano por regresar al encuentro, pero el brillo de Thibaut Courtois mantuvo la ventaja del conjunto blanco, antes de que Mbappé sentenciara definitivamente el duelo con el cuarto gol en el primer minuto del tiempo añadido, mediante un preciso disparo desde un ángulo cerrado.

Con esta victoria, el Real Madrid cosechó tres valiosos puntos que lo devolvieron a la senda del triunfo, igualando con el Barcelona en el liderato de LaLiga.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google