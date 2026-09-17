La noche de los suplentes: el Manchester City destroza al Norwich con una manita

En una noche que se convirtió en una exhibición de poderío, el Manchester City arrolló a su invitado, el Norwich City, con un contundente 5-0 en la Copa de la Liga inglesa, y sus suplentes firmaron una noche que la afición citizen no olvidará.

No fue un partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga, sino un comunicado oficial del Manchester City al fútbol inglés: este club no tiene un solo equipo, sino dos ejércitos de estrellas.

Con esta amplia victoria, el Manchester City se citó en un enfrentamiento de fuego con el Brighton en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa, un duelo esperado que se disputará a finales del próximo mes de octubre, confirmando el campeón defensor que avanza con firmeza en la campaña de defensa de su título.

Primera parte: asedio total y chispa brasileña

Maresca afrontó el encuentro con una alineación que registró cambios radicales, dando la oportunidad a las caras jóvenes y a los suplentes, pero la filosofía no cambió.

Desde el primer segundo, los citizens impusieron un asedio asfixiante, con una posesión que llegó al 72% y una circulación constante del balón en los límites del último tercio, en un intento desesperado por descifrar la defensa replegada del Norwich, comandada por Harry Darling y Bruno Alves, que lograron despejar decenas de centros.

La clave de la solución estuvo en la inteligencia de Rayan Cherki, que retrocedió como falso delantero para conectar el mediocampo dirigido por Mateo Kovacic y crear una superioridad numérica que desconcertó a los dos centrales.

Y pese a la resistencia del Norwich y su tímido intento de salir de sus zonas, la atención de Abdukodir Khusanov y Vitor Reis cortó todos los caminos.

Entonces llegó el momento que la afición esperaba; el primer gol de Floyd Samba en el minuto 29 no fue un gol cualquiera. Tras una magnífica combinación técnica, se encontró solo dentro del área, no se puso nervioso, lanzó un disparo potente e imparable que se alojó en la red para anunciar el 1-0 y el comienzo de una nueva leyenda.

El gol liberó por completo al City, y pocos minutos después llegó el segundo tanto de la mano de Rayan Cherki (32), que tradujo el dominio en un segundo gol, para cerrar la primera parte con una ventaja de dos goles a cero y una posesión que alcanzó el 70%, en una mitad que fue de un solo bando.

Segunda parte: la confirmación de que el futuro ha llegado

Con el inicio de la segunda parte, Maresca realizó su primer cambio con la entrada de Rayan Mckaidou en lugar de Cherki, mientras que el Norwich intentó revitalizarse con la entrada de Paris Maghoma en lugar de Baba Amadou Diallo, pero el resultado fue el contrario.

El City volvió más hambriento, y en una jugada que confirma el gran entendimiento entre los nuevos talentos, Ayoub Bouaddi filtró un balón sedoso a la espalda de la defensa, hacia el que Allan (48) se lanzó como una flecha y marcó su segundo gol y el tercero para su equipo, el 3-0, firmando un doblete histórico en su primera noche y confirmando que los 30 millones de euros no fueron más que un robo.

Y Floyd Samba no quiso quedarse en la sombra, él también quiso dejar su segunda huella en el minuto 54, y tras un magnífico trabajo de Rayan Aït-Nouri por la banda izquierda, Samba recibió un centro preciso y lo transformó en gol, marcando su segundo tanto en el partido y el cuarto para el City, el 4-0, convirtiendo el encuentro en un festival goleador.

Un póker completo, la portería a cero y nuevos nombres llamando con fuerza a la puerta del brillo. El City no solo gana en la Copa de la Liga, sino que envía un mensaje claro a todos los competidores de la Premier League: incluso cuando Maresca da descanso a sus grandes estrellas, tiene una nueva generación capaz de devorar a cualquier rival.

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Y en el minuto 90 llegó el broche de oro con la firma del suplente dorado Rayan Mckaidou, que entró en la segunda parte en lugar de Rayan Cherki para confirmar la profundidad de talento del City.

El quinto gol llegó tras una magnífica jugada colectiva, con una penetración por la banda derecha y un centro preciso, al que Mckaidou respondió con un disparo potente que se alojó en la red, presentándose con fuerza y dejando su huella en la noche del festival, elevando el resultado a un histórico 5-0 digno del campeón defensor y confirmando que el batallón de Enzo Maresca no conoce la piedad hasta los últimos segundos.