La noche de los faraones y el rey... Salah hace historia y Egipto logra un hito excepcional

Mohamed Salah, estrella de Egipto, batió récords este lunes en el BC Place de Vancouver, en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Según la red de estadísticas Opta, con 34 años y 7 días, el futbolista egipcio más veterano en anotar en la Copa del Mundo, superando el récord de Magdi Abdel Ghani, quien marcó a Holanda en 1990 con 30 años y 320 días.

Según la red francesa «Stats Foot», Mahmoud Hassan «Trezeguet» igualó a Salah con cuatro partidos mundialistas, convirtiéndose en el jugador con más encuentros con Egipto en la historia de la Copa del Mundo.

Además, «Trezeguet» hizo historia al ser el primer suplente que marca con Egipto en un Mundial.

Además, Egipto marcó por primera vez tres goles en un mismo partido de la Copa del Mundo.