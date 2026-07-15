La noche de las grandes cifras... Kane persigue a Ronaldo y Bellingham sueña con un logro excepcional

Inglaterra y Argentina se miden hoy en la semifinal del Mundial 2026. Además del pase a la final, Harry Kane y Jude Bellingham tienen la chance de ampliar la leyenda del fútbol inglés.

El dúo lidera una de las mejores campañas ofensivas de la historia inglesa y ya tiene en la mira varios récords que podrían caer ante Argentina.

Kane y Bellingham buscan un hito sin precedentes

Según Squawka, ambos suman 6 goles en este Mundial, a solo uno de ser el primer inglés en alcanzar 7 en un gran torneo.

Hasta ahora han marcado 12 de los 13 goles de Inglaterra en este Mundial. Además, ambos igualan el récord de goles en un gran torneo para un inglés (6), marca que compartían Gary Lineker en 1986 y el propio Kane en 2018.

Además, es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que un equipo tiene a dos jugadores con 6 goles o más, y aún puede disputar dos partidos más.

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Además de aspirar a la final con Inglaterra, Kane busca alcanzar a los máximos goleadores de la historia del Mundial.

Con 14 goles en Mundiales, necesita uno más para igualar a Ronaldo Nazário (15).

Solo cuatro jugadores le superan: empata con Gerd Müller (14) y está a dos goles del récord de Miroslav Klose (16).

Lionel Messi lidera la clasificación actual con 21 goles, seguido de Kylian Mbappé con 20.

Bellingham aspira a un récord poco común para los centrocampistas

Por su parte, Jude Bellingham aspira a una marca poco común en el Mundial.

Según Opta, el jugador del Real Madrid podría ser el segundo mediocampista en la historia del torneo en anotar al menos dos goles en tres partidos distintos, igualando el récord del peruano Teófilo Cubillas.

Ya firmó un doblete ante México y otro frente a Noruega, consolidándose como una de las estrellas del torneo.