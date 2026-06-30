La NASA hace una promesa «extraterrestre» si Estados Unidos hace realidad el sueño del Mundial

El director de la NASA, Jared Isaacman, prometió enviar un balón de fútbol a la Luna si la selección de EE. UU. gana el Mundial 2026.

El martes animó al equipo: «¡Adelante, chicos, a por ello!». La agencia está lista para celebrarlo de una forma espacial sin precedentes, según informó el diario francés «L'Équipe».

EE. UU. organiza el torneo junto a México y Canadá, y la NASA ya envió un balón oficial de la FIFA a la Estación Espacial como gesto de apoyo.

Durante un acto oficial, el director explicó que, si Estados Unidos gana el título, la NASA llevará la celebración más lejos: enviará el balón a la Luna en un vehículo robótico destinado a transportar equipos científicos, como parte del plan de construir una base sostenible en la superficie lunar.

Carlos García Galán, responsable del proyecto de la base lunar de la NASA, confirmó la viabilidad técnica de la idea: «El balón es muy ligero y creo que podremos acomodarlo en el vehículo, así que ahora todo depende de lo que hagan los jugadores de la selección nacional en el campo». Y concluyó con una sonrisa: «Bueno… ¡mucha suerte!».

Estados Unidos ya superó la fase de grupos y se medirá a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos.