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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, elogió a sus compañeros en defensa Ronald Araujo y Jeremy Jacquet tras mantener la portería a cero en un partido crucial ante el Brighton & Hove Albion. Van Dijk destacó la agresividad de Araujo y el enorme potencial de Jacquet como factores clave de la sólida actuación del Liverpool.

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Van Dijk lidera una formidable defensa del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, lideró una sólida actuación defensiva junto a sus nuevos compañeros Ronald Araujo y Jeremy Jacquet para mantener la portería a cero ante el Brighton & Hove Albion. El lateral derecho Araujo y el joven central Jacquet aportaron físico y agresividad a la zaga.

Esa solidez defensiva fue esencial para que el Liverpool dejara sin marcar a un Brighton que llegaba en buena forma a Anfield.

Van Dijk elogió a toda la defensa por aprovechar la energía de la afición local durante el partido.

El capitán elogia la agresividad controlada de Araujo

En declaraciones tras el partido a Stadium Astro, Van Dijk destacó el estilo defensivo agresivo de Araujo en la banda derecha como uno de los principales motores de la actuación del equipo. «Creo que Ronald, sobre todo, fue muy agresivo en los momentos adecuados y eso era lo que necesitábamos», explicó Van Dijk.

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«Se notaba en la grada: a la afición le encantó y esa energía se transmitió al equipo».

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«Era importante mantener la portería a cero», añadió el defensa neerlandés.

Van Dijk confía en que la joven promesa Jacquet alcance su potencial

Van Dijk también elogió a su joven compañero en defensa Jeremy Jacquet, que entró en el once titular y mostró aplomo. «Es un jugador fantástico y tiene un potencial enorme. Es muy ilusionante para el Liverpool», señaló Van Dijk.

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«Tiene que seguir trabajando, seguir aprendiendo de las situaciones que se dan en los partidos, tanto de los buenos como de los malos momentos, y mantener la calma».

El capitán también señaló que el planteamiento directo del Liverpool durante los primeros 30 minutos fue clave para superar la presión alta del Brighton y marcar dos goles.

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El Liverpool busca mantener su buen momento defensivo

La dominante actuación defensiva da impulso al Liverpool mientras busca ganar regularidad en las competiciones nacionales.

Con Araujo y Jacquet asentándose en la zaga, el equipo de Van Dijk intentará mantener su solidez defensiva en los próximos partidos.

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El Liverpool centra ahora su atención en su próximo compromiso de la Premier League.