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La muerte se lleva al exseleccionador de Egipto sub-20: la Federación de Fútbol lamenta su fallecimiento

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Sufrió un ataque cardíaco repentino

La Federación Egipcia de Fútbol expresó sus condolencias por el fallecimiento de Hamdi Hamdan, exdirector técnico del Aswan y de la selección juvenil egipcia.

Hamdi Hamdan falleció ayer domingo tras sufrir una crisis cardíaca repentina, en medio de una profunda tristeza dentro del club Aswan, que lo despidió como uno de sus hijos y uno de sus símbolos deportivos.

La Federación Egipcia señaló en un comunicado oficial, este lunes: "La Federación Egipcia de Fútbol, presidida por el ingeniero Hany Abo Rida, la junta directiva, el secretario general y todos los empleados, lamentan con profunda tristeza y pesar el fallecimiento de Hamdi Hamdan, exdirector técnico del club Aswan y de la selección juvenil de Egipto". 

Y añadió: "La Federación presenta sus más sinceras condolencias y su acompañamiento a la familia del difunto, rogando a Dios Todopoderoso que lo acoja en Su vasta misericordia, lo albergue en Su amplio paraíso e inspire a sus familiares y allegados paciencia y consuelo".

Por su parte, la junta directiva del club Aswan, presidida por el consejero doctor Al-Shafei Saleh, decidió declarar tres días de luto, los días lunes, martes y miércoles, en duelo por el fallecimiento de Hamdi Hamdan.

 

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