La muerte de Di Miguel despierta el fantasma de 2006: Materazzi: "Doy gracias a Dios de que el cabezazo de Zidane no me matara"

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Veinte años después de la acción que estremeció al mundo, Marco Materazzi, exestrella de la selección de Italia, ha vuelto a hablar de ella, pero esta vez no desde el orgullo ni la rabia, sino desde el agradecimiento y el miedo.

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La muerte del delantero español Jesús de Miguel tras un impactante choque en el terreno de juego ha devuelto a la memoria del exdefensa italiano el momento más peligroso de su carrera, cuando recibió el célebre cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006, lo que le llevó a decir: gracias a Dios no sufrí ningún daño.

Materazzi declaró, en una entrevista con el diario "La Gazzetta dello Sport", publicada el jueves: "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios por no haber sufrido ningún daño", unas palabras breves pero que cargaron con todo el peso de la tragedia que aún sacude al fútbol.

El delantero del Tenerife, De Miguel, falleció tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División española a principios de este mes. El choque pareció al principio algo habitual, pero en cuestión de horas se convirtió en una desgracia, después de que se anunciara el fallecimiento del jugador al día siguiente.

Materazzi aseguró que el incidente del cabezazo, considerado uno de los más célebres de la historia de los Mundiales, sigue atormentándolo veinte años después, pese a que tras aquello conquistó el título mundial con Italia. En la final de 2006, Zidane, entonces capitán de la selección francesa, fue expulsado tras golpear con su cabeza el pecho de Materazzi, antes de que Italia se hiciera con el título en la tanda de penaltis.

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El exdefensa del Inter de Milán añadió que lo ocurrido a De Miguel le hizo darse cuenta de que lo que vivió en 2006 podría haber terminado de una forma completamente distinta, pues el cabezazo que vio todo el mundo y que se consideró un momento de ira de Zidane podría haberse convertido en una tragedia humana si el golpe hubiera sido en otro lugar o con una fuerza diferente.

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Zidane, que ahora es seleccionador de Francia, había dicho el mes pasado que no estaba orgulloso del cabezazo, pero que no se arrepentía de él. Unas declaraciones que generaron una amplia polémica, porque reabrieron una vieja herida entre ambas estrellas.

Materazzi reveló una nueva faceta de su relación con Zidane al hablar de un encuentro que mantuvieron antes de uno de los partidos en 2010.

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El exjugador italiano dijo: "Cuando me vio, dudó un poco, incluso se dio la vuelta para regresar sobre sus pasos, pero me acerqué a él y le estreché la mano diciéndole: me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve, y me respondió: no te preocupes, estas cosas pasan, y todo es cosa del pasado".

Sin embargo, Materazzi lamentó que Zidane negara después que el encuentro hubiera ocurrido tal como lo describió, diciendo que había pensado que Materazzi era uno de los aficionados. Y añadió: "Es una pena que lo negara todo después".

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Las declaraciones de Materazzi llegan en un momento delicado, pues la selección de Francia, dirigida por Zidane, juega contra Italia en la Liga de las Naciones de la UEFA más tarde el jueves. Un enfrentamiento que traerá a la memoria la final de 2006 y hará que los aficionados recuerden que el fútbol no es solo victorias y títulos, sino momentos humanos que pueden cambiar la vida de los jugadores para siempre.

Hoy, tras la muerte de De Miguel, Materazzi mira aquel cabezazo con otros ojos: ya no es solo un recuerdo deportivo, sino que se ha convertido en un recordatorio de que la vida de los jugadores es frágil y de que un único momento de ira sobre el terreno de juego puede transformarse en una catástrofe irreparable.