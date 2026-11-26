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La Major League Soccer (MLS) está ultimando otra gran reforma de sus playoffs: la ronda de comodines y las series al mejor de tres de la primera ronda desaparecerán a partir de la temporada 2027-28. El nuevo formato, con 16 equipos, busca dar más intensidad a la temporada regular después de que el sistema actual no haya logrado mantener el interés ni premiar a los equipos con mejores resultados.

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La MLS prepara una gran reforma de los playoffs

La MLS está ultimando otra gran reforma de sus playoffs , mientras comienzan los de la MLS Cup de 2026. A partir de la temporada 2027-28, la liga eliminará la ronda de comodines, introducida hace poco, y las series al mejor de tres de la primera ronda, según informa The Guardian.

Los cambios reducirán a 16 el número de equipos en los playoffs. Con el nuevo formato, las dos primeras rondas se disputarán en eliminatorias de ida y vuelta, mientras que las semifinales y la final volverán a ser a partido único, en casa del equipo mejor clasificado.

Por qué la liga elimina las series al mejor de tres

Introducida en 2023, la primera ronda al mejor de tres no ha logrado mantener la emoción ni premiar los buenos resultados en la temporada regular. En las tres últimas campañas, transcurrieron nada menos que 35 días entre el final de la temporada regular y la segunda ronda debido al parón internacional de noviembre.

Aunque el parón por el Mundial de 2026 permitió a la MLS retrasar el inicio de los playoffs de este año hasta después de la ventana internacional, entre el Decision Day y los cuartos de final siguieron transcurriendo 28 días. La liga también estudió un sistema de doble eliminación inspirado en el fútbol australiano antes de decidirse por su último plan.

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Aunque un portavoz de la MLS no hizo comentarios de inmediato sobre las últimas informaciones, la liga confirmó en agosto que estaba revisando el formato. "La Major League Soccer sigue evaluando posibles ajustes a su formato de playoffs como parte de una revisión más amplia del cambio de la liga a un nuevo calendario de competición, a partir de la temporada 2027-28", dijo entonces un portavoz.

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El objetivo: dar más intensidad a la temporada regular

Uno de los principales motivos de los constantes cambios es el deseo de dar más importancia a la temporada regular. Actualmente, el 60 % de los clubes se clasifica para los playoffs, lo que hace que la lucha por acceder a ellos sea demasiado permisiva.

Eso quedó patente este año, cuando el Real Salt Lake alcanzó la primera ronda pese a ganar solo uno de los 16 partidos que disputó después del Mundial. Superó al Minnesota United en el Decision Day, aunque este solo había conseguido una victoria en 18 encuentros.

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El modelo de 2027-28 será el sexto formato de playoffs diferente que utiliza la MLS desde su creación en 1996. La liga abandonó brevemente las eliminatorias a varios partidos en 2019 antes de recuperar las series más largas tras su acuerdo de retransmisión con Apple, en parte para garantizar a los equipos clasificados en posiciones inferiores los ingresos de al menos un partido de playoffs.

¿Qué viene ahora para los playoffs de la MLS?

Por ahora, los clubes deberán disputar los playoffs de la MLS Cup de 2026 con el sistema actual, antes de que la reforma llegue junto con el nuevo calendario de competición de la liga en 2027-28.

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Aún quedan por aclarar algunos detalles del nuevo formato. No se sabe cómo se determinará el orden de los partidos de las eliminatorias de ida y vuelta, aunque el último formato de la MLS que las utilizó concedía al equipo mejor clasificado la ventaja de jugar en casa el decisivo partido de vuelta.