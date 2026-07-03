La misma ruta de Messi y Mbappé... Una ironía histórica que acerca a Ronaldo a su sueño del Mundial

La victoria de Portugal 2-1 ante Croacia en los dieciseisavos del Mundial 2026 resucita una paradoja histórica que podría dar a la «Brasil de Europa» el título soñado.

Ronaldo marcó el primer gol luso, su tercero en esta edición y el undécimo en Mundiales.

Además, al enfrentar a Croacia —finalista en las dos últimas ediciones— se reedita una paradoja que podría llevar a Ronaldo y los suyos al título.

En 2018, Francia venció 4-2 en la final y se coronó bicampeona.

Cuatro años después, Argentina goleó 3-0 a Croacia en semifinales y, tras vencer a Francia en la final, Messi y los suyos se coronaron campeones.

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Ahora Portugal se une a esa lista tras eliminar a Croacia en los dieciseisavos de final de 2026, lo que reaviva la misma coincidencia.

Para muchos aficionados portugueses es una señal positiva, sobre todo porque la selección cuenta con un gran grupo de estrellas lideradas por Cristiano Ronaldo y con la ambición de lograr el primer título de la “Brasil de Europa”.

En todo caso, las cifras son solo indicios: el título dependerá de lo que Portugal muestre en el campo en las próximas rondas.