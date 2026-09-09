El doblete del Real Madrid en la portería del Inter no fue el acontecimiento más destacado en la tensa noche del Bernabéu, sino un acalorado enfrentamiento en italiano protagonizado por Dean Huijsen y dos jugadores del Nerazzurri, que encendió las redes sociales, antes de que informes italianos revelaran la verdad sobre la "gran mentira" atribuida al defensa merengue acerca de la histórica derrota del Inter por goleada de cinco goles.

¿Qué ocurrió en los últimos minutos?

El Real Madrid recibió al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que el conjunto español resolvió con una victoria por dos goles a uno, en el marco de los encuentros de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa de la actual temporada 2026/2027.

Y en los tensos minutos finales, Dean Huijsen, exdefensa de la Juventus y la Roma, entró en una fuerte discusión con los jugadores del Inter, entre ellos Nicolò Barella y el capitán del Nerazzurri, Lautaro Martínez.

Unos vídeos difundidos en las redes sociales mostraron a Huijsen enfrentándose a ambos jugadores, diciéndole a Barella en italiano: "Cállate", después de que este protestara ante el árbitro, insistiendo con dureza el defensa del Real Madrid en que el italiano cesara su comportamiento.

¿Se burló Huijsen de Lautaro con la goleada de París?

Cuentas satíricas afirmaron que Huijsen le dijo a Lautaro: "Respeta al Real Madrid, el Real Madrid nunca ha perdido una final de la Liga de Campeones de Europa por 5-0", en alusión a la derrota del Inter de Milán por goleada de cinco goles ante el Paris Saint-Germain en la final de la competición la temporada pasada.

Pero el conocido sitio "Football Italia" zanjó la polémica, confirmando que Huijsen respondió efectivamente a Barella en italiano durante el tenso partido, pero que en ningún momento se burló de Lautaro Martínez, y que la declaración que circula sobre la derrota por 5-0 no es real y fue difundida a través de cuentas satíricas.

El sitio aclaró que el verdadero enfrentamiento de Huijsen fue únicamente con Barella, y que, en lo que respecta a su encontronazo con Lautaro, no se produjo ninguna declaración ofensiva.

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