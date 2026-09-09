Solo dos clubes pueden ya proclamarse campeones de la Liga de Oro en la Roshn durante la temporada actual 2026-2027, tras cerrar 6 jornadas sin sufrir ninguna derrota, encabezados por el Al Ittihad.

El Al Ittihad no ha encajado ninguna derrota en las primeras 6 jornadas, logrando ganar 4 partidos frente a dos empates, para ocupar el tercer puesto en la tabla de clasificación con 14 puntos.

Sin embargo, el Al Ittihad no está solo en esa lista, pues se le ha unido el Al Khaleej, tras su victoria sobre el Al Shabab por 2-1, este miércoles, en la sexta jornada de la Roshn.

Durante las primeras 6 jornadas, el Al Khaleej ha logrado ganar 3 partidos frente a otros 3 empates, uno de ellos ante el propio Al Ittihad en la primera jornada, para ocupar el sexto puesto en la tabla de clasificación con 12 puntos.

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Según la red de estadísticas «Opta», este es el mejor arranque en la historia del Al Khaleej en la Liga Profesional Saudí Roshn, superando la temporada pasada, en la que cosechó 9 puntos tras las primeras 6 jornadas, con 3 victorias y 3 derrotas.

De este modo, todos los equipos que participan en la Liga Profesional Saudí Roshn han sufrido alguna derrota durante la temporada actual, incluidos el Al Hilal, el Al Nassr y el Al Ahli, con la excepción del Al Ittihad y el Al Khaleej, lo que significa que solo ellos pueden conquistar la Liga de Oro.

El término Liga de Oro se aplica al título que gana un equipo sin sufrir ninguna derrota, y solo el Al Hilal y el Al Shabab habían logrado esta hazaña en la era del profesionalismo, si bien el «Líder» es el único que lo ha conseguido en dos ocasiones.