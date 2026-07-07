«La mayor remontada en la historia del Mundial». La prensa internacional elogia la épica de Argentina ante Egipto

Argentina remontó dos goles y venció 3-2 a Egipto este martes en Atalanta, avanzando a cuartos del Mundial.
La prensa internacional destacó la remontada y la actuación de Messi, así como el buen juego de los Faraones, tal como resaltó el diario argentino «Olé».
El diario español «Marca» tituló: «Argentina volvió a salvar el partido tras remontar un 0-2 en 14 minutos».
Y añadió: «Messi, con un gol y una asistencia decisiva, sofocó la histórica rebelión de Egipto con otra magnífica actuación, tras la anulación de un gol cuando el marcador estaba 0-1 a favor de Egipto».
El brasileño «Globo Esporte» destacó: «¡Remontada épica! Argentina gana con el poder de su camiseta y el toque de Messi».
El diario francés L’Équipe lo resumió así: «El milagro de Argentina».
El diario español «Sport» resumió: «Argentina sigue siendo Messi y otros diez jugadores».
La Gazzetta dello Sport italiana destacó: «¡Argentina vuelve con fuerza al Mundial! Tres goles en 13 minutos eliminan a Egipto y llevan a Messi a cuartos».
El portugués «A Bola» añadió: «Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica».
«Corriere dello Sport» (Italia): «Messi lidera una remontada asombrosa de Argentina: de 0-2 a 3-2; Egipto queda fuera del torneo».
El diario alemán «Bild» tituló: «Remontada asombrosa de Messi. Presión final increíble contra Egipto».
El diario estadounidense «The Athletic» añadió: «Lionel Messi inspira a Argentina en la mayor remontada de la historia del Mundial contra Egipto».