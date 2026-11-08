Diego Simeone es el único entrenador que ha derrotado a Hansi Flick 3 veces en su carrera profesional, y si el Atlético de Madrid vence al Barcelona este domingo, se convertirá en el primer técnico en superar al alemán 4 veces desde el inicio de su carrera como entrenador en 1996 con el Viktoria Bammental en la cuarta división alemana.

De este modo, el entrenador argentino ya se ha convertido en la piedra más molesta en el zapato de Flick durante su trayectoria en el fútbol profesional, incluso antes del arranque del esperado enfrentamiento en el estadio Metropolitano, según el diario español "Marca" .

Y más allá de la posibilidad de que Simeone entre en el parón internacional de la próxima semana liderando la clasificación y de que se convierta en el entrenador con más victorias en la historia de LaLiga, después de igualar ante el Levante el registro de Luis Aragonés de 344 victorias, pese a haber disputado 192 partidos menos, el argentino se acerca a confirmar su condición de mayor obstáculo al que se ha enfrentado Flick.

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Los enfrentamientos entre ambos entrenadores se han convertido casi en una costumbre, pues se han medido 12 veces, entre ellas dos partidos cuando Flick era entrenador del Bayern Múnich, y diez enfrentamientos desde que asumió las riendas del Barcelona. Y pese a que la balanza se inclina a favor del alemán, que ha logrado siete victorias y dos empates, no ha encontrado a ningún entrenador que lo haya incomodado tanto como Simeone.

Concretamente, desde la llegada de Flick al Barcelona, Simeone ha logrado asestarle golpes dolorosos. En el primer enfrentamiento entre ambos durante la temporada 2024-2025, en el estadio de Montjuïc, el Atlético protagonizó una remontada agónica y venció 2-1, para coronarse campeón de invierno, además de que Simeone firmó su primera victoria en LaLiga en el campo del Barcelona.

Pero las dos derrotas más dolorosas para Flick llegaron la temporada pasada; la primera por un contundente 4-0 en 45 minutos, que allanó el camino al Atlético hacia la final de la Copa del Rey, y la segunda por dos goles sin respuesta en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, un resultado que el Barcelona no pudo remontar en el partido de vuelta.

Un viaje al pasado lejano

Y para encontrar a entrenadores que derrotaran a Flick 3 veces antes de Simeone, hay que remontarse a sus inicios en las categorías inferiores alemanas, antes de hacerse un nombre en el Bayern Múnich.

Hay que retroceder 21 años para encontrar a un entrenador que venciera a Flick 3 veces: se trata de Robin Dutt, que dirigió a los Stuttgarter Kickers durante la temporada 2005-2006 y logró sus tres victorias sobre el Hoffenheim, el equipo con el que Flick ascendió a la Regionalliga Süd, la tercera división alemana.

Asimismo, Hermann Gerland le infligió tres derrotas a Flick cuando era entrenador del filial del Bayern Múnich, antes de convertirse, unos 15 años después, en su ayudante en la selección alemana y en el equipo bávaro.

Dos temporadas antes, Hans-Jürgen Boysen había derrotado a Flick por tercera vez, durante su etapa con el Schweinfurt 05 y los Kickers Offenbach. Y antes de eso, Gerd Schwickert se impuso a él en las temporadas 2001-2002 y 2002-2003, tras vencerlo con el Wehen, el equipo en cuyas filas jugó Pellegrino Matarazzo, actual entrenador de la Real Sociedad, y luego con el SV 07 Elversberg en la temporada 2003-2004, según "Marca".