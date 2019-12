La masa social del Barça suspende a Valverde y prefiere a Jürgen Klopp

Encuesta al socio de "Mundo Deportivo": hasta un 80% reprueba el trabajo de Valverde en el banquillo

Jürgen Klopp es el entrenador mundial de moda y también gusta a los culés. Como Xavi Hernández, por cierto. Y es que "Mundo Deportivo" ha querido conocer la opinión de la masa social del FC a pocos días de finalizar el año 2019, sondeando las intenciones de los socios siempre y cuando no siga Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo. De tal manera, que el pasado sábado 21 de diciembre, antes y después del partido de Liga contra el , la empresa Estudi Press realizó un sondeo en el Camp Nou.

El resultado es sorprendente, porque según el muestreo publicado por "Mundo Deportivo", realizado sobre una base de 300 socios, hasta el 80% de los socios encuestados no quieren que siga Valverde como entrenador del Barça para la próxima temporada, mientras que sólo el 18% apuesta por su continuidad y cree en su trabajo, mientras que el 1.3% no sabe o no contesta. Ese rechazo hacia Valverde, que mantiene al Barça líder destacado de con dos puntos de ventaja sobre el , contrasta con el gusto por Klopp, técnico del , y por Ronald Koeman, leyenda del club y seleccionador holandés.

¿En caso de que Valverde no siga, qué técnico le gusta para el FC Barcelona? Ante esa pregunta, el sondeo es muy explícito: Un 38% de los encuestados prefiere a Klopp, un 31.9% se inclina por el regreso de Ronald Koeman, un 17% tiene como elegido a Robert Martínez y apenas un 6% escoge a Pep Guardiola, en lo que sería un hipotético regreso a la Ciudad Condal. Lo que es innegable es que la mayoría de los socios encuestados no valoran positivamente la etapa de Valverde y que, de entre los que apuestan por un cambio en el banquillo, prefieren a Klopp y Xavi..