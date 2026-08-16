La marcha que salvó al Barcelona: 3 razones que convirtieron a Torres en un fichaje ganador

El FC Barcelona no consideró la marcha de Ferran Torres al Paris Saint-Germain como una gran pérdida deportiva, a pesar de la importancia del jugador en el esquema del equipo durante el último periodo, ya que el club catalán entiende que la operación reportó beneficios económicos y deportivos que le ayudan a moverse con fuerza en el actual mercado de fichajes.

El Paris Saint-Germain anunció el cierre del fichaje de Torres procedente del Barcelona a cambio de 50 millones de euros, con lo que el delantero español recibirá el dorsal número 9 en el equipo francés, en una operación que el club catalán calificó de exitosa desde el punto de vista económico, sobre todo porque al jugador solo le quedaba un año de contrato.

El diario español "Sport" señaló que el traspaso de Torres representa la quinta mayor venta en la historia del Barcelona, y apuntó que el rédito económico no se limitará al importe del traspaso, ya que el club también se ahorrará una parte de la factura salarial de sus jugadores, lo que le da un mayor margen de maniobra conforme a las reglas del fair play financiero de LaLiga.

El diario considera que la operación supone un fuerte impulso económico para el Barcelona, después de que el club haya quedado en una mejor situación que le permite inscribir a nuevos jugadores, además de facilitar sus movimientos en el mercado de fichajes, con el fichaje del centrocampista español Rodri a la cabeza.

Y a pesar de que la marcha de Torres, junto con la salida de Robert Lewandowski, deja al Barcelona sin un delantero puro en la actualidad, el alemán Hansi Flick no parece preocupado por ese vacío, ya que el club prevé cerrar una o dos operaciones para reforzar la línea de ataque.

El fichaje del argentino Julián Álvarez encabeza las opciones planteadas, con otras alternativas sobre la mesa de la directiva, mientras que Flick también estudia recurrir a un falso nueve en algunos partidos, aprovechando a jugadores capaces de desempeñar ese rol, como Dani Olmo y Anthony Gordon.

De este modo, parece que el Barcelona logró convertir la marcha de Torres de una posible pérdida en una nueva oportunidad económica, que le da al club un mayor margen para reconfigurar su plantilla y preparar la próxima temporada.