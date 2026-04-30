La búsqueda de un nuevo director general en el Feyenoord genera inquietud en De Kuip, donde la afición pide a gritos a Robert Eenhoorn. Sin embargo, un factor subestimado pesa tanto o más, según el análisis de Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad. Este observador del Feyenoord asegura que la influencia del “dimisionario” Sjaak Troost sigue muy viva.

Para muchos aficionados y personas involucradas, Eenhoorn es el candidato ideal para llevar al club a un nivel superior. Además, el exdirector del AZ está interesado en desempeñar un papel en su club favorito, lo que refuerza el clamor por su llegada. Sin embargo, por el momento no hay avances, lo que frustra a la afición.

La escena se repite: en 2019 también sonó su nombre, pero no llegó por falta de química con la cúpula y por estructuras que no se ajustaban a su método.

Aunque anunció su salida del Consejo de Supervisión, conserva su derecho de voto hasta que se nombre a un sucesor y, de este modo, sigue influyendo en decisiones clave, como la elección del director general.

Su voto depende en gran medida del presidente del Consejo de Supervisión, Toon van Bodegom, con quien Troost colabora desde hace años.

Los Amigos del Feyenoord cuestionan esta estructura: «Troost se ha ido, ya no asiste a las reuniones; es absurdo que siga decidiendo sobre el futuro del club», concluye Gouka.

Hay temor de que Van Bodegom, respaldado por la «voz fantasma» de Troost, ignore de nuevo a Eenhoorn. Sería repetir el pasado.

Mientras, la presión sobre la directiva crece. Internamente se plantea incluso contratar un director técnico antes que un director general, aunque no es el orden deseado. El nombre de Giovanni van Bronckhorst sigue sonando para el cargo técnico, según Gouka.