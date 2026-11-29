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Jurriën Timber, defensa del Arsenal, desveló los detalles de las dos polémicas acciones arbitrales del partido contra el Manchester City, que terminó en empate (2-2) en el Emirates Stadium el domingo por la noche, en el cierre de la 12.ª jornada de la Premier League.

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El duelo entre el Arsenal y el Manchester City no estuvo exento de polémica arbitral , ya que en los últimos minutos llegó un controvertido gol de Jurriën Timber, entre las protestas de los jugadores visitantes por una posible mano, a lo que se sumó otra acción entre el defensa neerlandés y el belga Jérémy Doku en la primera parte, en la que este último le acusó de tirarle del pelo y pidió su expulsión.

«Hemos vuelto al partido dos veces y eso nos deja una buena sensación. Tenemos que estar contentos con el punto. Pasaron muchas cosas, no fue un partido fácil para el árbitro, y eso forma parte de partidos como este», declaró Timber a Sky Sports.

Sobre la polémica por una posible mano en su gol, el defensa del Arsenal explicó, según recogió la «BBC»: «Al final el balón me dio en la cadera, pero no estaba seguro de cómo se vería la jugada en las cámaras, porque intentaba apartar la mano. Mis compañeros me preguntaron si había sido mano o no, y les dije que la había apartado. Nunca sabes cómo se verá una jugada en las cámaras, así que estoy contento».

Timber también reveló el contenido de la conversación que mantuvo con Erling Haaland, delantero del Manchester City, al término del encuentro, y explicó que hablaron del gol y de las decisiones arbitrales del partido.

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«Hablamos del gol y de las decisiones, simplemente una charla sobre fútbol», señaló.

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El defensa neerlandés se refirió además a la acusación de haberle tirado del pelo a Jérémy Doku en la primera parte, y aseguró que se trató de un simple contacto, sin intención alguna de tirarle del pelo al jugador del Manchester City.

«Fue solo una disputa por el balón y nos estábamos agarrando un poco. Jérémy tiene el pelo largo, como sabéis. No hubo ninguna intención de tirarle del pelo, así que el árbitro tomó la decisión correcta», explicó.

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Preguntado sobre si le había tirado del pelo a Doku sin querer, respondió: «Puede pasar, pero no hubo intención de tirarle del pelo. Así se lo dije también a él».

En cuanto al rendimiento del Arsenal en el partido, Timber admitió que su equipo cometió muchos errores impropios de él y señaló que los jugadores deben mostrar resiliencia en este tipo de duelos para sacar un resultado positivo incluso cuando las cosas no salen como se espera.

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«Cometimos muchos errores ingenuos, algo que normalmente no nos pasa, así que tenemos que mostrar resiliencia. Siempre hay momentos en los que podemos arañar un punto», añadió.

El Arsenal empató con el Manchester City tras igualar el marcador en dos ocasiones, y mantiene el liderato de la Premier League con 29 puntos, 6 más que el Manchester City, segundo con 23.