La mano de Maradona y el gol del siglo... Los recuerdos del estadio de México siembran el pánico en Inglaterra

Los aficionados ingleses están inquietos antes de enfrentar a México en el Mundial 2026. Preocupa el rendimiento irregular de los «Tres Leones» y los malos recuerdos que evoca el estadio donde se jugará el partido.

El lunes, en octavos de final, Inglaterra visitará el Azteca tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo.

Según Bleacher Report, será la primera vez que Inglaterra juegue en el Azteca en casi 40 años, desde el Mundial de 1986.

En aquella ocasión, los “Tres Leones” cayeron 2-1 ante Argentina en cuartos de final.

Maradona marcó dos goles históricos: el primero en el 51 con la mano, y el segundo en el 55 tras regatear a cinco rivales, elegido luego como el mejor del siglo XX.

Gary Lineker recortó distancias en el 81’, pero Inglaterra quedó eliminada.