«La mancha de la derrota no se borrará»: Argentina se burla de la consagración de Kane con el Balón de Oro

El resultado de la carrera por el Balón de Oro 2026 provocó reacciones dispares en los medios de comunicación internacionales, después de que el inglés Harry Kane fuera coronado con el galardón. Sin embargo, la prensa argentina se negó a aceptar la superioridad del delantero del Bayern Múnich, aferrándose a considerar a Lionel Messi como el mejor del mundo, pese a su quinto puesto en la clasificación final.

El diario argentino "Olé" eligió un titular sarcástico para su portada, publicada en la mañana de este martes, en el que se leía: "Aunkane ganes o pierdas", en un juego de palabras con el apellido de Kane, para subrayar que Messi seguirá siendo, a ojos de los argentinos, el poseedor del estatus más alto, sea cual sea el resultado de la votación.

El periódico escribió: "Messi es siempre el mejor para nosotros, aunque los europeos hayan elegido al jugador del Bayern Múnich y le hayan dado a la mayor leyenda de la historia el modesto quinto puesto".

La prensa argentina no se limitó a poner en duda el resultado de la votación, sino que rememoró el enfrentamiento entre ambas selecciones en las semifinales del pasado Mundial, cuando Argentina superó a Inglaterra, considerando que aquella derrota seguirá siendo una mancha negra en la trayectoria de Kane.

El diario afirmó: "El estigma de la derrota ante Messi y Argentina en las semifinales nunca se borrará. Y aun así, Leo Messi seguirá siendo el mejor para nosotros, y el Mundial lo demostró una vez más".

Kane terminó la carrera por el Balón de Oro 2026 en el primer puesto, por delante del francés Kylian Mbappé, que quedó segundo, y del español Lamine Yamal en tercera posición, mientras que Rodri fue cuarto y Messi ocupó el quinto lugar.