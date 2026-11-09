Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, recibió un duro golpe a pocos días de los duelos ante Italia y Turquía en la UEFA Nations League.

El exentrenador del Real Madrid afronta numerosos desafíos durante el presente parón internacional ante la ausencia de un gran número de elementos clave debido a la maldición de las lesiones, ya que están ausentes William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) y Esteban Lepaul (Rennes).

A la lista se suma el defensa Dayot Upamecano, que se perderá el duelo ante Italia por sanción, lo que llevó a Zidane a recurrir a nuevas caras y a nombres que regresan para compensar la falta de efectivos.

Pero Zidane perderá los servicios de un nuevo jugador durante el presente parón internacional, también por lesión.

Según el sitio "Foot MercatoFoot Mercato", la Juventus empató ayer 2-2 con la Fiorentina en la Serie A, y durante el partido Pierre Kalulu, jugador de la Juventus, sufrió una lesión.

Kalulu padece una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda y permanecerá en Turín para recibir tratamiento.

El defensa francés, a quien Zinedine Zidane había convocado para participar durante el parón internacional, se perderá los dos próximos partidos de Francia.

La selección francesa se enfrenta a su homóloga italiana el próximo jueves, antes de medirse a Turquía el domingo.

Se trata de dos partidos importantes para la selección francesa, que busca liderar su grupo y clasificarse para los cuartos de final de la UEFA Nations League.

La Federación Francesa de Fútbol anunció la convocatoria de Sael Kumbedi, jugador del Wolfsburgo alemán y exdefensa del Olympique de Lyon, para compensar la ausencia de Kalulu.