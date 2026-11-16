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Con la llegada del parón internacional, Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se encuentra en un estado de inquietud y expectación, y tiene motivos de sobra para ello. No se trata solo de las lesiones, sino también de actitudes difíciles de entender, como la postura de la Confederación Brasileña de Fútbol.

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El diario Sport informó de que al Barcelona le espera un calendario de partidos complicado hasta final de año, especialmente en el Spotify Camp Nou, donde se enfrentará al Villarreal, al Atlético de Madrid y al Manchester City, además de a otros rivales.

El técnico alemán es ya muy consciente de los problemas que los parones internacionales imponen a sus planes y a su programa.

Cubarsí espera someterse a pruebas

A pesar de que el seleccionador Luis de la Fuente necesitaba hacer cambios para dar vida al rendimiento del equipo durante el descanso entre los dos tiempos del partido entre España e Inglaterra, algo que hizo dando entrada a Pedri y Fermín, la permanencia de un jugador tan importante como Pau Cubarsí en el vestuario causó sorpresa.

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Está claro que no se trató de una decisión técnica. El propio seleccionador de la selección española explicó, tras el partido, que el jugador del Barcelona sintió una molestia muscular.

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Concretamente, la molestia se localizó en la zona del muslo, y quizá se produjo tras un esfuerzo físico antes del final de la primera parte, como la jugada en la que se señaló un penalti a favor de Harry Kane.

El jugador espera someterse a pruebas médicas hoy lunes en Barcelona, bajo la supervisión del cuerpo médico del club catalán, para determinar si realmente sufre una lesión, así como para conocer su gravedad.

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Cubarsí es un jugador titular e imprescindible para el técnico Hansi Flick, y además es el único defensa, junto a Gerard Martín, que no ha sufrido ninguna lesión.

De Jong, descartado de la lista de la selección de los Países Bajos

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Hay otro jugador que se someterá a pruebas médicas hoy lunes, tras su regreso a Barcelona: Frenkie de Jong.

Mientras España ha finalizado su participación durante el actual parón internacional, el caso es diferente para la selección de los Países Bajos, que se prepara para enfrentarse a Alemania en un partido decisivo en la capital, Berlín.

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Y tras horas de incertidumbre, la selección neerlandesa decidió descartar al centrocampista del Barcelona de su lista, para que sea examinado por el cuerpo médico del club, debido a que sufre ciertos dolores de espalda.

Al igual que en el caso de Cubarsí, las previsiones apuntan a que el asunto no parece grave, pero serán las pruebas médicas las que determinen la naturaleza del problema.

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El caso de Frenkie exige una gran dosis de cautela y prudencia, especialmente ante los problemas que le impidieron disputar sus primeros partidos esta temporada hasta el Clásico del pasado 25 de octubre, cuando sufría un problema en la rodilla, y eso también mientras estaba con la selección de su país.

Raphinha se queda con Brasil a pesar de no poder jugar

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Por suerte, este caso no tiene que ver con una lesión, pero las cosas no transcurren con normalidad cada vez que Raphinha se incorpora a la selección de Brasil para disputar los partidos internacionales.

Después de que el capitán del Barcelona se viera obligado a defender su compromiso con la selección brasileña durante la rueda de prensa, estando a punto de romper a llorar, y de que después fuera expulsado tras el final del amistoso ante Japón, que terminó con derrota de Brasil por 2-3, a pesar de que ya había abandonado el campo tras ser sustituido, la Confederación Brasileña de Fútbol se negó a permitir que el jugador regresara a su club.

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Raphinha no podrá participar debido a la sanción en el partido previsto en Singapur mañana martes y, a pesar de tratarse de un amistoso, se ha quedado con la selección brasileña debido a la complicada situación que atraviesa el equipo. Carlo Ancelotti no ha logrado convencer a todos hasta el momento, y además el capitán de la selección de Brasil goza de una gran influencia dentro del vestuario.

Esta situación hará que Hansi Flick no pueda recuperar los servicios de su jugador Raphinha de forma temprana, lo que privará al técnico del Barcelona de poder contar con él antes de la fecha que esperaba.