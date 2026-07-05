La maldición de Zico golpea de nuevo a Brasil y Gimarães protagoniza el impactante momento

Brasil falló un penalti en los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, recordando uno de sus momentos más dolorosos en la Copa.

El árbitro Ismail Al-Fateh, de Estados Unidos, pitó penalti tras revisar el VAR, después de que derribaran en el área a Matheus Cunha, delantero del Manchester United.

Vinicius Jr. controló el balón al principio, pero cedió el lanzamiento a Bruno Guimarães, cuyo disparo en el minuto 14 fue detenido por el portero noruego Orian Nylund, evitando así el 1-0.

Según la red francesa «Stats Foot», es el primer penalti que Noruega recibe en su historia mundialista.

Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheep», Guimarães es el primer brasileño, fuera de las tandas, que falla un penalti en un partido desde Zico en 1986.

Además, es apenas el cuarto penalti fallado por Brasil en tiempo de juego en toda su historia en fases finales, lo que hace del error de Guimarães un hecho excepcional para la «Seleção».