La maldición de los siete... Alemania repite la tragedia de España ante Marruecos

Alemania, que ya había sufrido una eliminación temprana en el Mundial 2026, repitió la tragedia de España en 2022 al caer ante Marruecos pese a un buen inicio en la fase de grupos.

En dieciseisavos del Mundial 2026, Paraguay eliminó a Alemania en Boston tras empatar 1-1 y ganar 4-3 en penaltis.

Alemania comenzó arrollando a Curazao (7-1), pero luego decayó: venció con apuros a Costa de Marfil (2-1) y perdió ante Ecuador (1-2), hasta caer eliminada por Paraguay.

Es el mismo guion que sufrió España en 2022: goleó a Costa Rica (7-0), empató con Alemania (1-1) y perdió con Japón (2-1).

En octavos, España cayó ante Marruecos en los penaltis tras el 0-0, lo que sugiere que ganar 7-0 en el debut acarrea una eliminación temprana.

Marruecos, por su parte, siguió adelante en 2022 hasta alcanzar las semifinales, hito sin precedentes para un equipo árabe o africano.

En 2026, los Leones del Atlas eliminaron a Holanda en penaltis y ahora esperan a Canadá en octavos.