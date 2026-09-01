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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La maldición de las 10 temporadas: el triplete del Al Hilal sumerge al Al Ahli en la pesadilla del "mes de septiembre"

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

El líder sentenció el clásico

El mes de septiembre continuó mostrando su testarudez contra el Al-Ahli, después de que este sufriera una dura derrota, este martes, ante el Al-Hilal por 3-0, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

El Al-Hilal elevó su cuenta a 12 puntos con 4 victorias consecutivas, situándose como líder de la clasificación por diferencia de goles únicamente sobre el Al-Nassr, subcampeón.

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En cuanto al Al-Ahli, retrocedió al séptimo puesto con 6 puntos, tras encajar la segunda derrota en la liga esta temporada, después de la caída ante el Al-Khaleej.

Según "Al Arabiya Net", el Al-Ahli fracasó así en lograr la victoria en el primer partido que disputa durante septiembre por décima temporada consecutiva en la Liga de Profesionales.

1ª División
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Durante las nueve temporadas anteriores, el Al-Ahli empató en 5 partidos y perdió 4 en su primera aparición durante septiembre, antes de que el Al-Hilal añadiera la quinta derrota a la serie este martes.

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La última victoria del Al-Ahli en su primer partido durante septiembre se remonta a 2015, cuando venció al Al-Wehda por 2-0.

En cambio, el Al-Hilal mantuvo su registro libre de derrotas en el primer partido que disputa durante septiembre por décima temporada consecutiva, elevando su balance en dicha serie a 8 victorias y dos empates.

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