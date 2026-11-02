La maldición de la Champions League persigue a Flick: ¿sobrevivirá el Barcelona ante el vendaval del Aston Villa?

El FC Barcelona vive una de sus etapas europeas más preocupantes, no solo por los resultados, sino por un obstáculo psicológico y táctico que se ha convertido en una constante para el equipo en la Liga de Campeones y que amenaza el sueño de conquistar el título continental.

El conjunto blaugrana buscará mañana martes compensar su dura derrota ante el Paris Saint-Germain por 4-2, cuando reciba en su estadio al ambicioso Aston Villa, que aspira a demostrar que es uno de los verdaderos candidatos a ganar el torneo esta temporada.

Pero antes del duelo ante el equipo inglés, el técnico Hansi Flick afronta una tarea urgente: resolver el problema que ha lastrado seriamente al Barcelona en sus últimos partidos, encajar el primer gol.

Las cifras de "Mundo Deportivo" revelan un registro impactante: en los últimos 12 partidos del Barcelona en la Liga de Campeones, el equipo ha encajado el primer gol en nueve encuentros completos, lo que le ha obligado cada vez a entrar en una agotadora carrera para remontar el marcador.

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El Barcelona solo ha logrado abrir el marcador en tres ocasiones: esta temporada ante el Feyenoord (5-1) con gol de Raphinha, y la temporada pasada en los partidos de vuelta ante el Atlético de Madrid (1-2) con gol de Lamine Yamal, y ante el Newcastle (7-2) con gol del propio Raphinha.

En el resto de los partidos, el equipo blaugrana comenzó por detrás: ante el Paris Saint-Germain (4-2) con gol de Doué, el Galatasaray (1-4) con gol de Baratakov, el Atlético de Madrid en la ida (0-2) con gol de Julián Álvarez, el Newcastle (1-1) con gol de Barnes, el Copenhague (4-1) con gol de Dadason, el Slavia de Praga (2-4) con gol de Kusej, el Eintracht de Fráncfort (2-1) con gol de Knauff, el Chelsea (3-0) con gol en propia puerta de Koundé, y el Brujas (3-3) con gol de Tresoldi.

18 partidos sin portería a cero

Y por si la estadística de los malos inicios no fuera suficiente, el desastre defensivo es aún mayor. El Barcelona ha encajado goles en 18 partidos consecutivos en la Liga de Campeones, una racha negativa que no se rompe desde el partido de ida ante el Borussia Dortmund (4-0) en los cuartos de final de la temporada antepasada, la última vez que el equipo mantuvo su portería a cero en Europa.

Durante esta racha, la portería blaugrana encajó goles ante el Olympiacos (6-1), el Paris Saint-Germain (1-2), el Newcastle (1-2), en la épica semifinal de 2015 ante el Inter de Milán (3-3 y 4-3), y en la vuelta de cuartos de final ante el Dortmund (3-1).

Mantener la portería a cero ante el Aston Villa será una tarea casi imposible, pues el equipo inglés ha marcado 12 goles en sus tres primeros partidos del torneo y cuenta con un ataque demoledor.