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La «maldición de Hexa» persigue a Brasil: lo ocurrido en Catar se traslada al Mundial de Estados Unidos

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La mala racha continúa

Brasil quedó eliminado en octavos del Mundial 2026 tras perder con Noruega, su sequía más larga sin títulos.

La Canarinha no gana el título desde Corea y Japón 2002, hace ya 24 años, y la sequía se extenderá hasta el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Algunos atribuyen esta sequía a una «maldición» nacida en Catar 2022: días antes de caer ante Croacia en penaltis, un gato irrumpió en la rueda de prensa de Vinicius. El responsable de comunicación lo apartó con brusquedad, provocando asombro y las risas del jugador.

Según el diario argentino TYC, para reparar su imagen tras las críticas en redes, los jugadores adoptaron al gato y lo llamaron «Hexa», en alusión a la sexta estrella que buscaban, como un modo de conjurar la «maldición». 

Los jugadores bautizaron a la gata como «Hexa», en alusión al sexto título que buscaban. Días después, el sueño se esfumó ante Croacia y la sexta estrella se desvaneció. y la mala racha de la «Seleção» no se limitó a 2022, sino que se prolongó.

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El sueño se desvaneció: Brasil cayó ante Croacia y la «Hexa» se esfumó. Desde entonces, ha jugado 43 partidos en eliminatorias, amistosos, la Copa América y el Mundial, sin conseguir ningún título.

La maldición sigue y el sueño se aplaza: Brasil aguarda hasta 2030 para romper una racha negativa que empezó con un simple gesto sobre la mesa de una conferencia.

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