El Wydad no tuvo mucha paciencia. Bastaron solo cuatro semanas para echar el telón sobre la etapa del portugués Paulo Sérgio, tras un inicio catastrófico que dejó al conjunto rojo fuera de la lucha por el título muy pronto y encendió la ira de su afición en el Complejo Mohammed V.

El club Wydad Athletic anunció este jueves la rescisión oficial de su vínculo con su entrenador portugués Paulo Sérgio, tras disputarse solo cuatro jornadas desde el inicio de la liga profesional de la temporada 2026-2027.

El Wydad afrontó la nueva temporada con un único lema: regresar a los podios de campeones, pero el sueño chocó con una realidad amarga desde la primera jornada, tras la estrepitosa caída por tres goles a uno ante el Wydad de Temara.

La racha de malos resultados continuó, ya que el equipo se conformó con lograr una única victoria en los primeros cuatro partidos, frente a una derrota y dos empates, sumando apenas 5 puntos de los 12 posibles, un balance que no está a la altura de las aspiraciones de un club del tamaño del Wydad.

El club confirmó en su comunicado oficial a través de sus cuentas en las redes sociales que «se ha llegado a un acuerdo para poner fin al vínculo con el entrenador portugués Paulo Sérgio y rescindir de mutuo acuerdo el contrato que une a ambas partes», agradeciendo al técnico el periodo que pasó al frente del banquillo.

La decisión del cese llegó justo después del decepcionante empate ante el Amal Tiznit, el pasado domingo, en el Complejo Mohammed V de Casablanca, un resultado que desató la ira de la afición del Wydad.

El complejo de Casablanca: sin victorias en casa

La paradoja impactante en la etapa de Sérgio es que fracasó en conseguir cualquier victoria dentro de su feudo; en tres partidos que el Wydad disputó como local en Casablanca, perdió ante el Wydad de Temara y empató ante el Nadi Meknassi y el Amal Tiznit, mientras que su única victoria llegó a domicilio a costa del Difaâ Hassani El Jadidi.

Esa incapacidad para ganar en su feudo histórico fue la gota que colmó el vaso para el portugués y aumentó la magnitud de las presiones sobre la directiva.

Con esto, Paulo Sérgio se une a una larga lista de entrenadores que se han sucedido en el banquillo del Wydad desde la temporada pasada, que incluye nombres como Amine Benhachem, Patrice Carteron, Mohamed Bencherifa y Adil Hermach, en un escenario que refleja la inestabilidad técnica que vive el equipo.

El Nabi es el siguiente

Informes de prensa marroquíes revelaron que la directiva del Wydad ha cerrado su acuerdo con el entrenador tunecino Nasreddine Nabi, que dirigió anteriormente al Ismaily egipcio, para liderar al equipo marroquí en la próxima etapa, y se espera que el anuncio oficial del fichaje se produzca en las próximas horas, de modo que Nabi afronte una nueva y emocionante experiencia en la liga marroquí.



