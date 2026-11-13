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Una racha bastante curiosa del exdefensa del Bayern de Múnich Matthijs de Ligt continúa tras la salida del entrenador Michael Carrick del Manchester United.

Carrick, cuya continuidad llevaba ya tiempo en entredicho, fue destituido el jueves. Para de Ligt, eso significa que el central también tendrá un nuevo entrenador al comienzo de su duodécima temporada como profesional.

Por curioso que parezca, de Ligt nunca ha empezado una temporada con el mismo entrenador con el que había comenzado la anterior. Cuando de Ligt, que entonces tenía 17 años, dio el salto al primer equipo del Ajax de Ámsterdam en la temporada 2016/17, su entrenador era Peter Bosz.

Como Bosz se marchó al Borussia Dortmund en el verano de 2017, de Ligt comenzó su segunda temporada como profesional a las órdenes de Marcel Keizer. Este, sin embargo, solo duró medio año y fue sustituido por Erik ten Hag, con quien de Ligt inició la temporada 2018/19.

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De Ligt tuvo tres entrenadores distintos en tres años en la Juventus

La temporada siguiente, el neerlandés tuvo necesariamente un nuevo entrenador tras su fichaje por la Juventus de Turín, aunque solo trabajó un año con Maurizio Sarri. Este fue destituido después de la temporada 2019/20 y sustituido por Andrea Pirlo, icono de la Juve, que también tuvo que marcharse apenas doce meses después.

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La sucesión de entrenadores de de Ligt continuó: al comienzo de la temporada 2021/22, Massimiliano Allegri pasó a dirigirlo en la Juventus. Allegri permaneció en Turín hasta 2024, pero de Ligt se despidió en 2022 rumbo al Bayern de Múnich por un traspaso de 67 millones de euros y volvió a tener un nuevo entrenador, esta vez Julian Nagelsmann. Tras la destitución de este en la primavera de 2023, Thomas Tuchel tomó las riendas del Bayern, mientras que de Ligt se marchó al Manchester United en 2024.

Getty Images

Allí comenzó su etapa con ten Hag, quien ya había sido su entrenador en el Ajax, pero pocos meses después este fue destituido y Ruben Amorim tomó las riendas del United. De Ligt empezó la temporada 2025/26 con el portugués, aunque la terminó a las órdenes de Michael Carrick tras la destitución de Amorim a principios de 2026.

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¿Quién sucederá a Michael Carrick en el Manchester United?

Ahora que el inglés también ha sido despedido en Old Trafford, está claro que de Ligt volverá a tener al inicio de la temporada 2027/28 un entrenador distinto al que tenía al comienzo de la campaña anterior. Según informaciones de los medios, el gran favorito para suceder a Carrick es Mauricio Pochettino. Para desvincular al argentino de 54 años de su contrato como seleccionador de Estados Unidos, vigente hasta 2030, el United probablemente tendría que pagar una cláusula de rescisión de 8,6 millones de euros. Mientras tanto, Pep Guardiola suena como posible sucesor de Pochettino en Estados Unidos.

Por su parte, de Ligt apenas ha tenido protagonismo esta temporada en el United tras una prolongada lesión de espalda. El jugador de 27 años solo ha disputado dos partidos en la temporada 2026/27. A finales de octubre reapareció en el 1-4 en Como, en la Liga de Campeones, después de más de diez meses de baja. El contrato de de Ligt en Mánchester, donde ha jugado un total de 58 partidos y ha marcado tres goles en casi dos años y medio, sigue vigente hasta 2029.