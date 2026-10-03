Thijs Dallinga parece haber disputado ya su último partido de la temporada. El delantero del FC Colonia ha sufrido una grave lesión de ligamento cruzado, según ha informado su club a través de sus canales oficiales.

Todo se torció el sábado por la tarde en el amistoso ante el vecino Viktoria Colonia. "Thijs Dallinga ha sufrido hoy una lesión de ligamento cruzado en el partido de prueba y estará de baja varios meses", escribe el FC Colonia.

"Querido Thijs, te apoyaremos durante los próximos meses y estaremos contigo en pensamiento. Volverás aún más fuerte. Volveremos a verte celebrar, como en la primera jornada en el RheinEnergieStadion."

En esa primera jornada, el 29 de agosto, Dallinga vivió un debut absolutamente soñado en la Bundesliga. El jugador de Groninga entró en el minuto 66 y remontó personalmente el 1-2 en contra ante el TSG Hoffenheim con un doblete para convertirlo en una victoria por 3-2.

Dallinga no logró marcar en los dos siguientes encuentros en los que estuvo disponible y, por tanto, todo apunta a que su total de la temporada se quedará en esos dos goles de la jornada inaugural de la Bundesliga.

Dallinga se incorporó el pasado verano como cedido desde el Bolonia, donde sus perspectivas de minutos empeoraron tras la llegada de Artem Dovbyk y con un contrato que se extiende hasta mediados de 2028. El Colonia tiene la opción de fichar definitivamente al delantero de 26 años después de esta temporada.

Así las cosas, Dallinga tampoco tendrá que contar por ahora con una convocatoria del seleccionador Xavi Hernández. El diestro ha disputado hasta la fecha un solo partido internacional. El 21 de noviembre de 2023 debutó con la selección neerlandesa en el partido de clasificación para la Eurocopa ante Gibraltar (0-6).







