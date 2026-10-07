"La magia de Yamal tras las lágrimas de Messi": el fútbol se niega a detenerse con la marcha de los grandes

En un momento histórico que contuvo la respiración de millones, en el que la consternación se apoderó de Argentina y un escalofrío de tristeza recorrió los rincones del planeta, Leo Messi decidió poner fin a su gloriosa trayectoria internacional con la Albiceleste a los treinta y nueve años.

Es, sin duda, un golpe que podría llevar a los aficionados más fervientes a pensar en "apagar la televisión para siempre" y retirarse de seguir el deporte rey. Pero ¿es realmente el final? ¿O acaso el fútbol posee una memoria de hierro que demuestra siempre que no deja de girar por muy grandes que sean quienes se marchan?

En este contexto, el diario español As publicó un extenso reportaje en el que repasa la historia del fútbol frente a la marcha de los genios, afirmando que "el sol siempre vuelve a salir" y que el juego es fecundo por muy compleja que parezca la tragedia en sus primeros instantes.

¿Cómo superó el mundo la marcha de los gigantes?

El diario español puso el foco en las crisis anteriores provocadas por la marcha de las grandes figuras del juego a lo largo de la historia, extrayendo las siguientes lecciones:

La gran lección del Barcelona (Messi y Yamal): El diario citó el estruendoso golpe que supuso la marcha de Messi del Barça en 2021 entre lágrimas; y pese a los numerosos intentos de vestir a Ansu Fati con el dorsal número 10, bastaron apenas dos años para que surgiera el milagro Lamine Yamal, devolviendo la sonrisa al club catalán y brindando a la afición un disfrute poco común que disipó la pesadilla de la nostalgia.





Brasil tras Pelé (1971): Cuando "el Rey" Pelé abandonó el trono de la samba tras 3 títulos mundiales, se extendió la creencia de que Brasil había terminado. Y pese a la ausencia de título continental durante 24 años, el diario relata, según sus fuentes, que la calle brasileña no vivió la amargura de la orfandad; al contrario, aparecieron de inmediato nombres descomunales como Rivelino, Zico y Sócrates, que ofrecieron un fútbol vistoso en la generación del 82, estéticamente superior —según algunos— a la propia generación del 70.

España tras Di Stéfano (1962): "Don Alfredo" dejó la selección española sin haber disputado ningún Mundial por la mala suerte de las lesiones; y pese al aura de su nombre, España no vivió amargura alguna digna de mención, sino que, apenas unos meses después, logró levantar su primer título en la Eurocopa de 1964 sobre el césped del Bernabéu.

Países Bajos tras Cruyff (1977): Cruyff anunció su retirada repentina a raíz de un terrorífico asalto a mano armada dirigido contra su familia. Y pese a la violenta sacudida, la selección neerlandesa logró adaptarse rápidamente de la mano de la generación de Krol y Rensenbrink para alcanzar la final de la Copa del Mundo de 1978, antes de que llegara la generación dorada de Van Basten y Gullit para coronar al país en la Euro 88.

El único trauma de Maradona (1994): El diario considera que el único caso que dejó una tristeza imposible de curar en la historia fue la salida forzosa de Diego Maradona por el escándalo del dopaje en el Mundial del 94. Argentina vivió una verdadera orfandad y un desconcierto entre nombres como Ortega y Riquelme, y no se repuso de ese golpe hasta la aparición del propio Messi y su conquista del trono en Qatar 2022.

¡Disfrutar del último capítulo!

As cierra su reportaje subrayando que Messi deja la selección nacional con la cabeza alta, como un campeón coronado y erguido, al estilo de Nadal y Federer, lejos del drama de la estrepitosa salida de Maradona.

Y lo más importante: la vela no se ha apagado del todo; Messi sigue en los terrenos de juego con el Miami, y la historia nos enseña que Pelé siguió jugando 8 años tras su retirada internacional, Di Stéfano 4 años y Cruyff 7 años. El deber ahora no es llorar, sino disfrutar de cada segundo que le queda a la Pulga sobre el rectángulo verde.