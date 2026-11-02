La magia de Lionel Messi impulsa la remontada del Inter Miami ante el New England Revolution y le asegura una plaza en la Copa de Campeones de 2027

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Lionel Messi volvió a dar una exhibición para guiar al Inter Miami a una victoria crucial por 2-1 ante el New England Revolution. El gol decisivo del argentino aseguró a su equipo una codiciada plaza en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 y lo aupó al segundo puesto de la Conferencia Este.

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La magia de Messi sella la clasificación

El Inter Miami aseguró su plaza en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027 con una victoria por 2-1 tras remontar ante el New England Revolution. Messi marcó la diferencia en Foxborough: dio una asistencia crucial y después anotó el gol decisivo.

El ajustado triunfo permitió al Inter Miami adelantar a su rival y ascender al segundo puesto de la Conferencia Este. Logró este objetivo a falta de un solo partido para el final de la temporada regular de la MLS.

Tras un comienzo titubeante

Los locales dominaron los primeros 45 minutos, generaron las mejores ocasiones y llevaron una ligera ventaja en el duelo táctico, pero el encuentro llegó sin goles al descanso. Daniel Gazdag adelantó al Revolution al inicio de la segunda parte. El Inter Miami respondió de forma brillante en el minuto 69. Messi asistió con un hábil cabezazo hacia atrás a German Berterame, que igualó el marcador para los visitantes con un potente disparo.

Un gol ganador marca de la casa

Messi culminó la remontada de forma espectacular. El delantero argentino regateó a varios defensas fuera del área antes de batir al portero Matt Turner con un potente disparo raso con la zurda, marca de la casa. El Revolution estuvo a punto de lograr un dramático empate en los últimos minutos cuando Ian Fray marcó un gol en propia puerta. Sin embargo, el fuera de juego salvó enseguida al Inter Miami y evitó que la actuación decisiva de Messi quedara en nada.

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Kily Gonzalez, entrenador del Inter Miami, no tardó en elogiar a su capitán, figura del equipo, tras la importante victoria. «No tengo ninguna duda de que es el mejor de todos», insistió. «Leo, a su edad y por lo que hace, desde mi punto de vista, merece el MVP y también el Balón de Oro».

La mirada puesta en los playoffs de la MLS

Esta victoria crucial significa que el Inter Miami acompañará al Nashville SC, al Vancouver Whitecaps y al Revolution en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027. Aseguró su clasificación sin tener que jugarse la plaza bajo presión en el Decision Day. El Inter Miami suma ahora 59 puntos en 33 partidos. Cerrará la temporada regular con un importante encuentro en casa ante el Charlotte FC.