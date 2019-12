La magia de la Copa del Rey: El día que el Betis es visitante en el Benito Villamarín

Los verdiblancos se miden este jueves al Antoniano de Lebrija en su casa pero como visitantes.

El Real comienza este jueves su aventura en la ante el Antoniano. El duelo dejará una de las historias más curiosas de la edición 2019-2020, ya que el duelo se disputa en el Benito Villamarín pero los verdiblancos actúan como visitantes y los de Lebrija serán los locales.

La Federación no dio el visto bueno para que el partido se jugase en el modesto Campo Municipal de Lebrija y la directiva de ambos clubes llegaron a un acuerdo para que el duelo se disputase en el campo del Betis. El Antoniano también manejaba otras opciones a su localidad como es el Estadio de Chapín de Jerez pero finalmente se decantó por el ofrecimiento de su rival de cederle el campo.

De hecho, el Antoniano se ha encargado de vender las entradas y va a conseguir congregar a más de 20.000 aficionados que teñirán de rojo y blanco la grada de preferencia del coliseo verdiblanco. El club de la provincia de Sevilal correrá con los costes de abrir el campo pero también con los beneficios de la taquilla. Más de media Lebrija se movilizará para viajar a la capital de la que le separan 60 kilómetros para animar al equipo de su población aunque muchos de ellos comparten esta pasión con la del propio Betis y tendrán el corazón dividido.

“Sabemos que hay muchos béticos que también son del Antoniano porque viven allí pero luego son defensores del Real Betis y lo van a seguir siendo pero queremos que disfruten de la situación del día de mañana”, comentó en la rueda de prensa previa al encuentro Rubi.

El Antoniano milita desde esta temporada en Tercera División y en sus filas, como comentó el propio Rubi, tiene a ex canteranos de , Betis y en una plantilla con una media de edad de sólo 22 años. Uno de esos ex canteranos es el delantero Pepelu, que llegó a debutar con el Betis en la en 2013 a las órdenes de Pepe Mel y ahora vuelve a su antigua casa.

Como curiosidad, la última vez que el Betis se enfrentó a un equipo de su provincia que no fuera el Sevilla, los verdiblancos llegaron a la final y la ganaron. Fue en 2005 y ante el Alcalá, que les obligó a llegar a la tanda de penaltis para que el Betis pasara de ronda y llegara al sueño de levanta la Copa en el Vicente Calderón ante .

Ese mismo camino lo empieza este jueves Rubi con sus pupilos: “Tenemos la Copa del 77 y de 2005. Esta competición es muy bonita, no hay ningún profesional que no quiera jugar una final porque pasas a la historia. Dicho esto sabemos que el camino es larguísimo y que atrae a todo el mundo y que la quiere mucha gente, por ejemplo equipos que no podrán ganar ”.

