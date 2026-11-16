La madre de Ronaldo acusa de traición a la selección de Portugal y Jorge Jesus responde

Compartir Sigue a GOAL en Google

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, lanzó un duro ataque contra la selección de Portugal tras su humillante derrota por 1-4 ante Dinamarca. Aseguró que el tropiezo fue totalmente merecido e incluso admitió que se alegró de ver perder al combinado nacional.

Anuncios

Las polémicas declaraciones llegaron después de que Aveiro acusara a la selección portuguesa de no haber dado a su hijo, estrella mundial del fútbol, el respeto que merece.

La madre de Ronaldo se mostró especialmente molesta por el homenaje que se le dedicó a su hijo, ya que considera que debería haberse celebrado en su presencia y no en su ausencia.

«Cristiano está triste y le habría gustado que las cosas fueran de otra manera. Se sintió triste porque lo traicionaron, y yo también me siento triste», declaró Aveiro.

Y añadió: «La derrota fue totalmente merecida y me alegré. El homenaje debería haberse hecho en su presencia».

Anuncios Anuncios

Aveiro aseguró que el Sporting de Lisboa, el club en el que Ronaldo comenzó su carrera futbolística, sabe muy bien cómo homenajear al ganador de cinco Balones de Oro.

Related Topics

Y continuó: «Aquí, en el Sporting, le rendiremos homenaje. Aquí saben lo que vale. Pero en la selección nacional no se le respetó, ni siquiera sus propios compañeros».

Jorge Jesus responde

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, respondió a las polémicas declaraciones de Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo.

Anuncios

«¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? También es mi madre… La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que aprecio mucho, ¿qué puedo decir? Una madre siempre es una madre, eso no se puede cambiar, y entiendo sus declaraciones», afirmó Jesus en declaraciones a la cadena RTP.

Y añadió: «¿Ruido? Sí, es cierto, pero una madre siempre es una madre y lo único que me toca es respetarla, porque una madre defiende siempre a sus hijos hasta la muerte. Es una madre muy querida, que sufrió mucho para criar a sus hijos».

Anuncios

Por otro lado, Jesus se refirió a la baja de Bernardo Silva, después de que informaciones del Real Madrid indicaran que estaría disponible para el partido del fin de semana: «Nadie mejor que el médico para hablar de este tema. Yo no formo parte del cuerpo médico».

Y prosiguió: «Bernardo Silva y Fábio Silva pidieron hacer algunos ejercicios de pases largos y desmarques bajo la supervisión de uno de mis ayudantes, Pedro, y después Bernardo se quejó de un problema muscular. El departamento médico me informó por la noche y me explicó que tiene un problema leve».

Anuncios

«Pero yo no soy quien hace el diagnóstico. Lo que me comunicó el cuerpo médico es que, con solo dos días entre un partido y otro, no había tiempo suficiente para que Bernardo estuviera listo para este encuentro», continuó.

Y siguió: «El fin de semana, con más tiempo, puede que sea diferente, pero quien puede responder es el médico. La lesión es muscular y se trata de una sensación de molestia».

Anuncios

Y concluyó: «Los jugadores de la talla de Bernardo, que pertenecen a grandes equipos, no se sienten felices cuando vienen a la selección y no juegan».