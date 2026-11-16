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Hussein Hamdy
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La madre de Ronaldo acusa a la selección de Portugal de traición y Jesus responde

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Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, lanzó un duro ataque contra la selección de Portugal tras su humillante derrota ante Dinamarca por 1-4. Aseguró que la derrota fue totalmente merecida e incluso admitió que se alegró de ver perder al combinado nacional.

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Las polémicas declaraciones llegaron después de que Aveiro acusara a la selección portuguesa de no haber sabido dar a su hijo, estrella mundial del fútbol, el respeto que merece.

La madre de Ronaldo se mostró especialmente molesta por el homenaje dedicado a su hijo, ya que considera que debió celebrarse con él presente y no en su ausencia.

«Cristiano está triste y le habría gustado que las cosas hubieran ido de otra manera. Se sintió dolido porque lo traicionaron, y yo también estoy triste», afirmó Aveiro.

Y añadió: «La derrota fue totalmente merecida y me alegré. El homenaje se le tendría que haber hecho estando él presente».

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Aveiro aseguró que el Sporting de Lisboa, el club en el que Ronaldo comenzó su carrera, sabe muy bien cuál es la manera adecuada de homenajear al ganador de cinco Balones de Oro.

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Y prosiguió: «Aquí, en el Sporting, le rendiremos homenaje. Aquí saben lo que vale. Pero en la selección nacional no fue respetado, ni siquiera por sus compañeros».

Jesus responde

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, respondió a las polémicas declaraciones de Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo.

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Jesus afirmó, en declaraciones a la cadena RTP: «¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Es también mi madre... La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que aprecio mucho, ¿qué puedo decir? Una madre siempre es una madre, eso no se puede cambiar, y entiendo sus declaraciones».

Y añadió: «¿Ruido? Sí, es cierto, pero una madre siempre es una madre y lo único que me corresponde es respetarla. Una madre defiende siempre a sus hijos hasta la muerte. Es una madre muy querida, que sufrió mucho para sacar adelante a sus hijos».

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En otro orden de cosas, Jesus se refirió a la baja de Bernardo Silva, después de que informaciones del Real Madrid señalaran que estaría disponible para jugar el partido del fin de semana: «Nadie mejor que el médico para hablar de este asunto. Yo no formo parte del cuerpo médico».

Y continuó: «Bernardo Silva y Fabio Silva pidieron hacer algunos ejercicios de pases largos y movimientos bajo la supervisión de uno de mis ayudantes, Pedro. Después, Bernardo se quejó de un problema muscular y los servicios médicos me lo comunicaron por la noche, explicándome que tenía una molestia leve».

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Asimismo, señaló: «Pero no soy yo quien hace el diagnóstico. Lo que me trasladó el cuerpo médico es que, con solo dos días entre un partido y otro, no había tiempo suficiente para tener a Bernardo listo para jugar este encuentro».

Y prosiguió: «El fin de semana, con más tiempo, la situación puede ser diferente, pero el que puede responder es el médico. Es una lesión muscular y tiene que ver con una sensación de molestia».

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Para terminar, concluyó: «Los jugadores de la talla de Bernardo, que pertenecen a grandes equipos, no se sienten felices cuando vienen a la selección y no juegan los partidos».

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso

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Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson

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