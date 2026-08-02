Mathieu Bodmer, el nuevo director deportivo del Caen francés, elogió el proyecto que dirige la familia de Kylian Mbappé en el club, y explicó que uno de los pasos más destacados que llamó su atención fue la decisión de Fayza Lamari, madre de la estrella del Real Madrid, de prohibir el uso de teléfonos móviles dentro del centro de formación.

Según la cadena"RMC" francesa, Bodmer, que regresó a su antiguo club tras su marcha del Le Havre, tiene como objetivo devolver al Caen a la segunda división, con el foco puesto en la construcción de un proyecto a largo plazo, que arranca desde las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.

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Bodmer añadió que el proyecto que le presentaron el presidente del club, Ziad Hammoud, y Fayza Lamari fue una de las principales razones por las que aceptó regresar al Caen.

Y dijo: "Su proyecto con los jóvenes me interesa. Si vierais lo que se invierte en los estudios, la residencia y la nutrición... Fayza (Lamari) prohibió el teléfono móvil en el centro de formación, y es una decisión estupenda; los jóvenes hablan y conviven juntos".

Explicó que no se ha reunido con Kylian Mbappé desde que asumió su cargo, pero desea dirigirle un mensaje, diciendo: "Mi mayor placer sería decirle a Kylian: escucha, no te preocupes por nosotros, nos encargaremos del asunto, gracias por el dinero que pusiste al principio. Intentaremos devolverte el club en el estado más limpio posible".

El Caen, dirigido por su entrenador Gaël Clichy, iniciará su andadura en la tercera división francesa el próximo viernes, cuando reciba al Valenciennes en el estreno de la temporada.

Mbappé y su familia se habían hecho con alrededor del 80% de las acciones del club, a través de su fondo de inversión privado, en el verano de 2024.