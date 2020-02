La madre de Cavani da esperanzas al Atleti pero pone una condición

El mercado de invierno terminó, pero no así el culebrón Cavani. Si en las últimas horas previas al cierre de la ventana el presidente del , Enrique Cerezo, afirmaba que “es una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen”, y el representante de Cavani lo desmentía, ahora es la madre del jugador quien se pronuncia.

En una entrevista con AS da esperanzas a la afición rojiblanca de que Edinson se enfunde la camiseta la temporada próxima.

"El presidente del Atlético debe pedir perdón . Nosotros no somos rencorosos y todo puede arreglarse si se retracta de lo que dijo. Mi hijo va a tener ofertas , es indudable, porque es un delantero contrastado, como ha demostrado en todos estos años, pero sigue pensando en poder ir al Atlético porque le gustaría jugar a las órdenes del Cholo ".

Berta, más allá y afirma que la familia está dolida con lo que dijo el mandatario rojiblanco.

“Este señor (Cerezo) lo que debería haber hecho es contar a sus aficionados por qué Cavani realmente no fue al Atlético, y es porque, primero, el no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar"

“Edinson no ha querido que el dinero fuera un problema, porque si hubiera sido por dinero hubiera ido al , al o al Inter de Miami (club de David Beckham), que hizo una importante oferta por él. Que no se le olvide a nadie que mi hijo tiene una carrera intachable, es un profesional íntegro, y que la presión que hizo al PSG con no jugar para salir al Atlético es una mancha en su carrera".