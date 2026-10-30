Tras un inicio excepcional que lo convirtió en una de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain durante las primeras semanas de la temporada, el brillo del español Ferran Torres comenzó a apagarse de forma gradual, después de ser incapaz de mantener su racha goleadora. Así, se encuentra ante una verdadera prueba para recuperar su nivel y demostrar que merece el lugar que ha ocupado desde su llegada a la capital francesa.

El portal francés "Foot Mercato" considera que la luna de miel entre Ferran Torres y el Paris Saint-Germain ha terminado, después de que los últimos partidos evidenciaran un claro descenso en el nivel del delantero español, que pasó de ser un fichaje que acaparó todas las miradas a un jugador que busca recuperar su olfato goleador.

El pasado verano fue excepcional para Torres, pues tras coronarse con la Copa del Mundo con la selección de España y marcar el gol de la victoria en la final ante Argentina (1-0) después de la prórroga, se trasladó al Paris Saint-Germain en una operación cuyo valor alcanzó los 48,5 millones de euros.

El delantero español no necesitó mucho tiempo para demostrar sus cualidades, ya que ofreció un comienzo fuerte con la camiseta del conjunto parisino, después de marcar dos goles en su debut ante el Rennes, en un partido que terminó con empate a 2-2, contribuyendo a salvar a su equipo de la derrota.

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Torres mantuvo su destacado arranque, después de marcar frente al Brest y al Marsella antes del parón internacional, y también anotó un triplete en el duelo contra el Slovan Bratislava en la competición de la Liga de Campeones de Europa, confirmando que tiene mucho que ofrecer en su nueva experiencia.

La admiración por el delantero español no se limitó a la afición del Paris Saint-Germain, sino que se extendió a sus compañeros dentro del vestuario, donde Ousmane Dembélé elogió sus cualidades, afirmando: "Tuve la suerte de jugar un poco con él en el Barcelona. Es un auténtico goleador, y un delantero nato que también sabe jugar por la banda. Jugar con él es muy agradable, pues tiene unos movimientos excelentes y es fácil de encontrar dentro del campo. Hablamos mucho, y jugar a su lado es muy fluido".

Vitinha también alabó su arranque, afirmando: "Espero que continúe por este camino, ¡está brillando de forma notable! Todos debemos esforzarnos al máximo para alcanzar el mismo nivel de eficacia. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros".

Pero la imagen idílica que rodeó a Torres al inicio de su andadura con el Paris Saint-Germain comenzó a desvanecerse, después de que el delantero español entrara en una fase de declive que planteó interrogantes sobre su capacidad para mantener su nivel.

Torres pierde su brillo y busca una salida

El último parón internacional no fue el ideal para Torres, ya que ofreció una actuación decepcionante ante Inglaterra, antes de verse obligado a regresar a París para recibir tratamiento por unas molestias en su tobillo izquierdo.

Desde su regreso, el delantero español no ha podido recuperar sus niveles anteriores, pues no ha logrado marcar en los últimos cinco partidos que ha disputado el Paris Saint-Germain, y además perdió su puesto de titular en dos duelos importantes ante el Manchester City y el Barcelona, iniciando ambos partidos desde el banquillo.

En el duelo ante el Barcelona, Torres tuvo la oportunidad de demostrar su valía tras la lesión de Ousmane Dembélé, al participar durante 70 minutos, pero no aportó lo que se esperaba de él, por lo que recibió una calificación de 4 sobre 10 en las valoraciones del partido del portal francés "Foot Mercato".

La situación no fue muy diferente en el duelo ante el Olympique de Lyon, el pasado lunes, ya que el jugador se mostró irregular y careció de la eficacia requerida ante la portería, por lo que recibió una calificación de 5 sobre 10, antes de que el cuerpo técnico decidiera sustituirlo por Senny Mayulu, quien logró cambiar el rumbo del encuentro al marcar el gol de la ventaja.

Las cuatro ocasiones falladas por Torres ante Dominik Greif, portero del Lyon, fueron un indicio adicional del descenso de su mordiente ofensiva, después de mostrarse lejos de la versión que acaparó todas las miradas al inicio de la temporada.

Y aunque este declive no representa hasta ahora un gran motivo de preocupación dentro del Paris Saint-Germain, el hecho de que el delantero español mantenga su sequía goleadora podría ponerlo bajo una presión creciente, especialmente en vista de la fuerte competencia por los puestos de ataque dentro del equipo.

El duelo ante el Le Havre, el viernes, se presenta como una oportunidad ideal para que Torres rompa su sequía goleadora y recupere la confianza en sí mismo, sobre todo porque el rival ocupa el último puesto en la clasificación de la Liga francesa.

Y queda la pregunta: ¿aprovechará el delantero español esta oportunidad para poner fin a su etapa de declive y recuperar su brillo, o el inicio excepcional que ofreció con el Paris Saint-Germain quedará como un simple recuerdo?