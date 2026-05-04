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Jeroen van Poppel

Traducido por

La lucha por el título se calienta: el Manchester City sufre una sorprendente derrota y pierde el contacto con el Arsenal

Everton vs Manchester City
Everton
Manchester City
Premier League

El Manchester City sufrió un duro revés el lunes por la noche en la lucha por el título de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola comenzó bien y se adelantó, pero perdió el control tras el descanso. Jérémy Doku salvó un punto en el último segundo con un gol fantástico: 3-3. Con este tropiezo, el segundo clasificado ve cómo su desventaja respecto al líder, el Arsenal, aumenta a dos puntos.

Con Nathan Aké y Tijjani Reijnders en el banquillo todo el partido, el City dominó la primera parte y encerró al Everton en su campo. Los visitantes crearon varias ocasiones, sobre todo con Jérémy Doku y Rayan Cherki, pero se toparon con una defensa atenta y con el portero Jordan Pickford. El Everton resistió con dificultad, pero acabó cediendo.

En el 43’, Doku entró desde la frontal y firmó un disparo perfecto al ángulo: 0-1.

Tras el descanso el partido cambió: el Everton, más intenso, creó peligro por medio de Iliman Ndiaye. El empate llegó en el 68 tras un error de Marc Guéhi. El central cedió atrás con flojedad y Thierno Barry, recién entrado, lo aprovechó para batir a Donnarumma: 1-1. Con el público enloquecido, el Everton apretó aún más.

Cinco minutos después, Jake O’Brien cabeceó un córner en el primer palo y puso el 2-1. El City ya no reaccionó.

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El caos se adueñó de los últimos minutos. En el 81, Merlin Rohl entró por la derecha del Everton y centró raso para el segundo de Barry: 3-1. El City respondió al instante por medio de Erling Haaland. El ariete noruego recibió un gran pase en profundidad de Mateo Kovacic y definió con un elegante globo por encima del portero: 3-2.

El City apretó en los últimos minutos sin generar mucho peligro, pero en el 97’ llegó el 3-3: Doku controló en la izquierda, recortó hacia dentro y soltó un disparo potente al segundo palo.

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