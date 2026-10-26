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El mundo del fútbol dirige su atención al London Palladium tras la confirmación oficial de los diez finalistas del Balón de Oro 2026. La lista reúne a leyendas veteranas y a las jóvenes promesas más destacadas del fútbol, y anticipa una de las galas más imprevisibles de los últimos tiempos.

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Messi y Mbappe encabezan la lucha por el premio

La carrera por el galardón individual más prestigioso del fútbol llega a su momento decisivo con el anuncio de los diez finalistas. Al frente figura el eterno aspirante Lionel Messi, que vuelve a estar entre los candidatos junto al goleador Erling Haaland y el capitán de Francia, Kylian Mbappe. La lista reúne a la élite del fútbol actual y también incluye entre los diez finalistas a Harry Kane, del Bayern de Múnich, y a Rodri, pieza clave del centro del campo del Manchester City.

Los diez finalistas oficiales del Balón de Oro 2026 incluyen asimismo a los españoles Fabian Ruiz y Lamine Yamal, reflejo de un gran año para los campeones de Europa.

Mientras los diez finalistas esperan el anuncio del ganador, los puestos restantes de la clasificación de los 30 mejores han dado mucho que hablar entre los aficionados de todo el mundo. Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, se quedó a las puertas de los diez primeros al terminar 11.º, mientras que su compañero Vinicius Jr ocupó el 17.º puesto. Entre los nombres destacados de la clasificación también figuran Declan Rice, del Arsenal, en el 15.º puesto, y el delantero del Inter de Milán Lautaro Martinez, en el 22.º.

La nueva generación se hace un hueco

Uno de los aspectos más llamativos de la lista de este año es la presencia de varios jóvenes talentos que han llegado rápidamente a la cima del fútbol. Lamine Yamal, del Barcelona, y Michael Olise, del Bayern de Múnich, han entrado entre los diez primeros del galardón masculino, señal de un relevo generacional en el fútbol internacional.

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Su presencia junto a figuras consagradas como Messi y Kane apunta a un fascinante periodo de transición para el premio. La inclusión de Khvicha Kvaratskhelia, del Napoli, subraya además que el galardón sigue reconociendo el talento individual con independencia de dónde esté el club o de su posición en la jerarquía tradicional.

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La ceremonia promete ser una noche histórica mientras los diez candidatos esperan el veredicto final del jurado. Además de los premios principales, durante la velada se entregarán el Trofeo Kopa y otros galardones complementarios que reconocen la amplitud del talento actual tanto en el fútbol profesional masculino como en el femenino.

Dominio del Barcelona entre las candidatas al premio femenino

La lista de finalistas del Balón de Oro femenino también está repleta de estrellas, con una nutrida representación del Barcelona, uno de los grandes de la Liga F. Tras la continuidad de sus éxitos nacionales y europeos, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina y Alexia Putellas se han asegurado un puesto entre las diez finalistas.

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A ellas se suman Khadija Shaw, del Manchester City, y la delantera del Arsenal Alessia Russo, lo que garantiza una destacada presencia de la Women's Super League. Completan la lista Melchie Dumornay, del Lyon, y Temwa Chawinga, del Kansas City, reflejo del crecimiento mundial del fútbol femenino durante los últimos doce meses.

Más abajo en la clasificación femenina también destacan los puestos de Yui Hasegawa, del Manchester City, que terminó justo fuera de las diez primeras, en el 11.º lugar, y de la internacional inglesa Alex Greenwood, 26.ª.