La OFB habló de "diferentes ideas en cuanto a la futura orientación estratégica y configuración" del cargo.

Según informan los medios, el motivo del final de sus nueve años en el cargo son diferencias irreconciliables con el seleccionador Ralf Rangnick. Entretanto, el director deportivo habría quedado relegado dentro de la federación, ya que la relación entre las dos figuras decisivas en la dirección deportiva se considera dañada de forma duradera.

"Tomo nota de la decisión adoptada. Al mismo tiempo, me gustaría dar las gracias a todos los empleados y empleadas, en especial a la dirección deportiva, por la buena y cordial colaboración durante nueve años muy exitosos", fue citado Schöttel en un comunicado de la OFB.

Que la química en el campamento de la OFB ya no era la misma también lo confirmó Marc Janko. El exinternacional y actual experto de Sky explicó, aludiendo a los acontecimientos: "Si uno pregunta entre bastidores, entonces no resulta tremendamente sorprendente".

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La relación entre Ralf Rangnick y Peter Schöttel, aparentemente rota

La relación entre el director deportivo y el entrenador alemán parece rota desde hace ya bastante tiempo. Con Schöttel "y Ralf Rangnick no terminó de funcionar realmente", explicó el exdelantero. "Sí es cierto que Rangnick, desde hace algún tiempo, en todas las cuestiones que le importan no lo hace a través de Peter, sino a través de otras personas".

De este modo llega a su fin una era extremadamente exitosa en la Federación Austríaca de Fútbol. Schöttel, de 59 años, asumió su función en la federación en 2017. Primero fue nombrado entrenador de la sub-19 y, apenas dos meses después, ascendió a máximo responsable deportivo. Bajo su dirección, la selección nacional vivió una etapa de éxitos deportivos.

Los austríacos lograron clasificarse para una Eurocopa en dos ocasiones consecutivas: tanto en 2021 como en 2024, el equipo de la OFB alcanzó los octavos de final.

¿Quién podría ser el sucesor de Peter Schüttel en Austria?

La federación celebró finalmente el mayor hito de su mandato el verano pasado con la primera clasificación a una fase final de un Mundial en 28 años. En el torneo, la selección cayó en dieciseisavos de final ante la posterior campeona del mundo, España.

La sucesión para el puesto vacante aún no está resuelta oficialmente, pero, según Krone, ya se perfila un favorito interno: Sebastian Prödl está en la terna.

El exprofesional de la Bundesliga, que jugó durante años en el Werder Bremen, dirige desde 2024 el departamento de cantera de la OFB. Su trabajo en la federación goza de un gran reconocimiento interno. Sin embargo, una ventaja decisiva respecto a Schöttel podría ser, sobre todo, su extraordinariamente buena relación con Ralf Rangnick.