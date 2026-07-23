Informes españoles han revelado una sorpresa de gran calibre: el interés del club inglés Liverpool en fichar a la estrella brasileña Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, en una operación que podría ser la más importante de 2027.

El contrato actual de Vinicius con el Real Madrid finaliza al término de la temporada 2026/27, lo que le otorga el derecho a negociar y firmar un acuerdo preliminar con cualquier club fuera de España a partir de enero de 2027, en caso de no llegar a un nuevo acuerdo con la directiva del conjunto merengue.

Según el fiable periodista español Ramón Álvarez de Mon, el Liverpool se ha marcado el fichaje del jugador de 26 años como objetivo principal en 2027, mientras el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain vigilan la evolución de su situación en el Santiago Bernabéu.

Los informes señalan que intermediarios que representan al jugador brasileño ya han contactado con clubes ingleses para explorar la posibilidad de cerrar la operación en caso de que cambie su situación con el Real Madrid, especialmente tras las noticias que circularon anteriormente sobre la tensión en su relación con el técnico Xabi Alonso y su rechazo, en aquel momento, a la idea de renovar.

A pesar de todas las especulaciones, Vinicius había confirmado en más de una ocasión su deseo de permanecer entre los muros del Real Madrid. Así lo expresó en declaraciones de finales del pasado mayo: "Disfruto de cada momento aquí, quiero seguir jugando para este club toda mi vida, pero no tengo prisa por renovar mi contrato. Tenemos un acuerdo hasta 2027 y tenemos mucho de qué hablar. El club está tranquilo y yo estoy tranquilo".

Vinicius es uno de los pilares más importantes del Real Madrid durante los últimos ocho años, en los que se ha proclamado campeón de dos títulos de la Liga de Campeones de Europa y ha marcado en las finales de 2022 y 2024, además de tres títulos de la Liga española. También quedó subcampeón del Balón de Oro y ganó el premio al mejor jugador de la FIFA, anotando 128 goles en 375 partidos con la camiseta del equipo.

La estrella brasileña percibe actualmente unos 18 millones de euros anuales tras el descuento de impuestos, en virtud del contrato que firmó en 2022, que incluye una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

En lo que respecta a los números, Vinicius disputó 53 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones durante la pasada temporada, en los que marcó 22 goles y dio 14 asistencias. Además, participó con la selección de Brasil en el Mundial de este verano, antes de despedirse del torneo en octavos de final ante Noruega.