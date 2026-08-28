La locura, una costumbre parisina: una remontada en el último suspiro priva a Ancelotti de una gesta histórica

El Paris Saint-Germain privó a su anfitrión, el Lille, de lograr una victoria histórica, después de remontar una desventaja de dos goles hasta un emocionante empate (2-2) en los últimos instantes, durante el partido que los enfrentó la noche del viernes en el estadio Pierre-Mauroy, en la apertura de la segunda jornada de la Ligue 1, en un duelo que mantuvo la emoción hasta el pitido final.

El Lille parecía encaminado a lograr una victoria merecida tras adelantarse por dos goles, antes de que el vigente campeón consiguiera anotar dos tantos tardíos a través de Vitinha y Marquinhos, para rescatar un punto valioso de las garras de los locales, aunque continuó con su sangría de puntos en el inicio de la defensa de su título.

El Lille impuso su superioridad desde los primeros minutos, aprovechando el evidente estado de confusión en la defensa del Paris Saint-Germain, y los propios visitantes estuvieron a punto de abrir el marcador en el minuto cinco, cuando Ferran Torres quedó solo ante la portería, pero la intervención del guardameta Berke Özer desbarató la jugada, antes de que un disparo de Achraf Hakimi se estrellara en el poste derecho.

El Lille respondió rápidamente y comenzó a amenazar la portería de Safonov a través de Olivier Giroud, Ethan Mbappé y Félix Correia, hasta que llegó el momento decisivo en el minuto 21, cuando Giroud filtró un magnífico pase por detrás de la defensa parisina, que llegó a Hakon Haraldsson, quien lanzó un potente disparo dentro de la red, decretando la ventaja de los locales.

El Paris Saint-Germain intentó reaccionar, pero se mostró lejos de su nivel, ante la ausencia de Ousmane Dembélé y João Neves, y la incapacidad de Ferran Torres de repetir su brillantez de la primera jornada, mientras el Lille mantuvo su solidez defensiva y se marchó al descanso con ventaja por un gol a cero.

Con el inicio de la segunda mitad, Luis Enrique intervino rápidamente y dio entrada a Kvaratskhelia en lugar de Doué, con lo que el rendimiento del Paris mejoró gradualmente, y el equipo comenzó a recuperar el balón en zonas adelantadas, pero su dominio no se tradujo en ocasiones reales, salvo por intentos limitados del georgiano y de Vitinha.

Y mientras el Lille retrocedía bajo la presión del vigente campeón, logró asestar un nuevo golpe en el minuto 84, después de que Giroud pasara el balón a Dylan Bakoua, el nuevo fichaje que se adentró hacia el interior y lanzó un magnífico disparo con la izquierda que se alojó en el ángulo lejano, con lo que parecía que los tres puntos ya estaban en el bolsillo de los locales.

Pero el Paris se negó a rendirse, y la remontada comenzó en el tiempo de descuento, después de que Vitinha lanzara un impresionante disparo en el minuto (90+1) con el que recortó distancias, antes de enviar en el minuto 90+5 un preciso centro que Marquinhos recibió de cabeza y alojó en la red, para arrebatar el empate en uno de los finales más emocionantes de la jornada.

Con este empate, el Paris Saint-Germain no logró la victoria en sus dos primeros partidos de la Ligue 1 por primera vez desde la temporada 2020-2021, mientras que el Lille dejó escapar una victoria que tuvo en sus manos hasta los últimos minutos, después de estar a instantes de tumbar al vigente campeón.