Una noche de locura por los goles en propia puerta y las remontadas en la novena jornada de la liga italiana. En Venecia, el Inter no necesitó a sus delanteros, pues la defensa local le regaló un extraño triunfo por 2-0 con dos goles en propia puerta en apenas dos minutos. Y en Milán, el doblete de Fodé Fofana se convirtió en una pesadilla después de que el Bolonia remontara su desventaja hasta lograr un impactante triunfo por 4-2 con un fatídico gol en propia puerta y un doblete en solo 60 segundos.

Con estos resultados, el Inter encabeza la clasificación de la Serie A con 25 puntos, mientras que el Milan cayó al quinto puesto con 18 puntos.

¡Regalos fatales otorgan al Inter un triunfo extraño!

El Inter de Milán logró un triunfo extraño y emocionante como visitante a costa del Venecia por 2-0. Pese al dominio del Inter sobre el desarrollo del encuentro, la resolución se retrasó hasta los últimos minutos y llegó con un sabor de comedia negra para la defensa del Venecia.

El Inter abrió el marcador en el minuto 80 con un gol en propia puerta anotado por el defensa del Venecia, Matías Moreno, en su propia portería por error.

No pasaron más que dos minutos para que se repitiera el mismo escenario, cuando su compañero Ridvan Yilmaz añadió el segundo gol para el Inter con otro tanto en propia puerta en la portería de su equipo en el minuto 82.

El Venecia intentó enmendar la situación, pero el tiempo no acompañó a los locales, de modo que el Inter se marchó con tres valiosos puntos gracias a los regalos gratuitos de la defensa rival, en la victoria más extraña de esta temporada en la Serie A.

Remontada de locura: 60 segundos que lo cambiaron todo

En un partido dramático e increíble, el Bolonia le dio la vuelta al marcador ante su anfitrión, el Milan, y convirtió su desventaja de 2-1 en una emocionante victoria por 3-2.

El partido comenzó con emoción temprana, cuando el Bolonia abrió el marcador por medio de Samuel Iling-Junior en el minuto 8 tras una asistencia de Nadir Zortea (0-1).

El Milan respondió con fuerza a través de su estrella Fodé Fofana, que logró el empate en el minuto 14, antes de que el mismo jugador volviera a añadir el segundo gol en el minuto 27 tras la entrada de Fikayo Tomori, dándole al Rossoneri la oportunidad de terminar la primera parte por delante.

En la segunda parte, el partido se puso patas arriba en un minuto de locura. En el minuto 61, el defensa del Milan David Bartesaghi marcó un gol en propia puerta en la portería de su equipo por error, regalándole el empate al Bolonia.

El Milan no recuperó el aliento cuando llegó el golpe de gracia en el minuto 62, cuando Samuel Iling-Junior volvió a firmar su doblete personal tras una asistencia de Juan Miranda, dándole la ventaja al Bolonia.

Pese a los desesperados intentos del Milan por regresar en los minutos restantes, el equipo no logró descifrar la defensa del Bolonia, encajando una impactante derrota en su propio campo y desperdiciando su ventaja con el doblete de Fofana, mientras que el Bolonia logró una remontada que quedará grabada en la memoria.

La puntilla y el cuarto gol del Bolonia llegaron en el minuto 86, cuando el brillante Samuel Iling-Junior rubricó un histórico triplete, tras una precisa y decisiva asistencia de su compañero Jens Odgaard, poniendo fin a las esperanzas del Milan de regresar y convirtiendo la remontada en un festival de goles en San Siro.



