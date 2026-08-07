Según la información de Fabrizio Romano, los londinenses han incorporado a otro jugador con el lateral izquierdo Pep Chavarria, procedente del Rayo Vallecano.

Según esa información, ya se ha alcanzado un acuerdo entre todas las partes. Chavarria está de camino a Inglaterra para pasar allí el reconocimiento médico obligatorio.

Por el español de 28 años, según se informa, se pagarán alrededor de 19 millones de euros fijos; incluyendo bonus, la cantidad total podría ascender a 21 millones de euros. Chelsea consigue así a Chavarria un poco más barato que la cláusula de rescisión fijada en el contrato del lateral izquierdo, de 25 millones de euros.

Sobre todo el entrenador Xabi Alonso habría apostado con fuerza por el fichaje de Chavarria; el técnico español planea, evidentemente, contar con su compatriota como titular en el lateral izquierdo de la defensa. Además de Chelsea, también se había vinculado al Bayer 04 Leverkusen con un interés en el traspaso.

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La gira de compras del Chelsea continúa

En los Blues, Chavarria sería ya el séptimo fichaje del actual periodo de traspasos tras Morgan Rogers (por 138 millones de euros desde el Aston Villa), Marco Palestra (por 57 millones de euros desde el Atalanta Bérgamo), Geovany Quenda (por 50 millones de euros desde el Sporting de Lisboa), Emanuel Emegha (por 25 millones de euros desde el Racing de Estrasburgo), Danny Welbeck (por 6 millones de euros desde el Brighton & Hove Albion), Jordan Henderson (libre) y Dastan Satpaev (por 2,4 millones de euros desde el Qairat Almaty). A ello se suman innumerables regresos de cesión.

Enfrente solo están las ventas de Andrey Santos (por 56 millones de euros al Manchester United), Marc Cucurella (por 55 millones de euros al Real Madrid) y Tyrique George (por 21 millones de euros al Everton FC). En total, la plantilla de Alonso cuenta actualmente con 39 jugadores; al menos algunos de ellos necesariamente tendrán que ser vendidos antes del final del mercado de fichajes.

En lo deportivo, la nueva temporada de la Premier League para el Chelsea arrancará con un partido fuera de casa ante el Fulham FC el 24 de agosto.