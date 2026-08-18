Según informa el Telegraph inglés, el récordman del fútbol turco planea presentar una oferta extremadamente atractiva al centrocampista portugués de los Red Devils.

Según esa información, Galatasaray ofrece a Fernandes un salario anual equivalente a 21 millones de euros netos: el jugador de 31 años pasaría así a ganar aproximadamente el doble de lo que percibe actualmente en el Manchester United, donde ya figura entre los mejor pagados del club con un sueldo de entre 10 y 15 millones de euros.

Según esa misma información, el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, estaría implicándose personalmente para cerrar el fichaje de Fernandes. En el club de la Süper Lig, al centrocampista le espera un contrato de cuatro años hasta el 30 de junio de 2031.

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¿Quiere realmente el Manchester United dejar salir a Bruno Fernandes?

La duda, sin embargo, es si el ManUnited está dispuesto siquiera a dejar marchar al portugués. En los Red Devils, Fernandes sigue formando parte del once indiscutible, y solo la pasada temporada batió el récord de más asistencias en una sola temporada de la Premier League.

Además, una cláusula de rescisión de 65 millones de euros en el contrato del jugador de 31 años expiró el mes pasado, por lo que el 20 veces campeón de Inglaterra podría negociar libremente la cantidad del traspaso. Galatasaray probablemente tendría que poner sobre la mesa al menos 50 millones de euros, 35 de ellos como cantidad fija.

Fernandes tiene contrato con el United hasta 2027. La pasada temporada disputó 37 partidos en todas las competiciones con los Red Devils, en los que marcó nueve goles y dio 22 asistencias.

También tuvo minutos en el posterior Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Hasta la eliminación de Portugal en octavos de final ante España (0-1), fue titular en los cinco partidos (una asistencia).