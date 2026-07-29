Wout Weghorst fue titular nada más llegar al FC Twente en la fase previa de la Europa League ante el Ferencváros, pero aquello aún no resultó un éxito rotundo. Aun así, mantendrá su puesto en el once en la vuelta, según ha anunciado John van den Brom en rueda de prensa.

No todo el mundo está de acuerdo. Muchos aficionados del Twente creen que Sam Lammers debe empezar como referencia en ataque, y en eso recibieron el respaldo de los periodistas presentes la semana pasada. Sin embargo, Van den Brom no tiene en absoluto ganas de entrar en ese debate, como volvió a dejar claro este miércoles.

“Nunca soy así, pero si me haces la misma pregunta tres veces, me pongo arisco”, afirmó el entrenador del Twente. “Que luego se emita justo así es molesto. Nosotros tomamos la decisión de jugar con Wout porque teníamos la sensación de que su oportunidad podía llegar en cualquier momento.”

Lammers también está convencido de sus cualidades y la semana pasada lo demostró con un hat-trick en un amistoso contra el FC Emmen. “Ha reaccionado de maravilla”, dice Van den Brom al respecto. Eso no quita que Lammers, que la temporada pasada fue el delantero centro titular, esté frustrado.

“Por supuesto que está enfadado y frustrado. Yo también he estado en el banquillo muchas veces”, señaló Van den Brom. “Si no entras, te enfadas, y así debe ser. Pero son tipos de jugadores totalmente distintos. Los dos pueden ayudarnos.”

Aun así, el Twente no se apartará en la vuelta del plan de juego alrededor de Weghorst. “Wout estuvo constantemente en lucha con dos grandes centrales, pero aun así consigue llegar a las posiciones adecuadas. Entonces el balón también tiene que llegar. La compenetración puede, no, debe ser mejor.”

“No quiero desvelarlo todo, porque aquí en la sala también hay húngaros, pero creo que estamos trabajando mucho entre nosotros. Hay muchísimas posibilidades alrededor de Wout. Creo que mañana se verá cómo vamos a darle forma. Wout es un depredador del área. Es una pena que la semana pasada no saliera bien”, concluye Van den Brom.

El Twente debe remontar este jueves en la vuelta en Hungría un 1-2 en contra. Si lo consigue, se clasificará para la tercera ronda previa de la Europa League. Si pierde, tendrá que buscar su clasificación para el fútbol europeo a través de las rondas previas de la Conference League.