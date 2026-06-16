Desde anunciar su deseo de probar otra liga hasta la opción de quedarse en el Rossonero con la llegada de un nuevo entrenador, compatriota suyo. Este escenario podría aplicarse a Rafael Leão, quien, con la inminente llegada de Ruben Amorim, también podría quedarse en el Milan, según el análisis de los expertos en cuotas de Sisal y Snai, que sitúan en 4,50 su permanencia en Milán. Esta cifra ha bajado recientemente desde 7,50.





Los motivos son varios: Amorim prefiere un tridente ofensivo que devuelve a Leao a su banda izquierda preferida, algo que el jugador reclamaba a Allegri. Además, diez días después de sus declaraciones, el mercado ha mostrado poco interés y ningún pretendiente serio. Así, quedarse en el Milan es ahora la opción más probable, seguida de Arsenal, Galatasaray y cualquier equipo saudí, todos con cuota 3,00, mientras que el Manchester United queda en 6,00.