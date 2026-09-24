Virgil van Dijk está razonablemente satisfecho con el empate 1-1 ante Alemania. La selección neerlandesa pareció durante mucho tiempo comenzar la era Xavi con una derrota, pero una acción inspirada de última hora de Ruben van Bommel rescató un punto. Un punto muy importante, según Van Dijk.

«Creo que hoy merecíamos como mínimo un punto», comienza Van Dijk en la NOS. «Por momentos jugamos muy bien, en algunos momentos en los que asumimos riesgos al presionar somos a veces vulnerables, pero eso es algo en lo que podemos mejorar. Después de tres días de trabajo, creo que ha sido un buen partido».

«La primera me pareció muy fácilmente anulada, según creo Brian (Brobbey, red.) no hizo absolutamente nada», opina después el capitán sobre el árbitro Alejandro Hernández Hernández. «En su gol, nosotros creíamos que el balón tenía que salir, porque ellos primero fueron hacia atrás. Al final es una pena que el balón les cayera justo bien a ellos. Al final sumamos un punto, y volveremos a trabajar duro en el campo de entrenamiento para asegurarnos de que en el próximo partido sumemos tres puntos».

El reportero Jeroen Stekelenburg califica a Van Dijk de «cuidadosamente satisfecho» en su reacción, mientras que Países Bajos fue el equipo dominante en la segunda parte. «Merecíamos como mínimo un punto. Lo vamos a analizar», responde Van Dijk. «Por supuesto, también podríamos haber estado 2-0 abajo en la primera parte, pero sumamos un punto y seguimos adelante».

«El resultado sin duda ayuda a la confianza y también confirma el buen trabajo que hemos hecho en los últimos tres días. Pero todavía hay mucho más dentro, eso también lo señalará el seleccionador. Pero hay algo sobre lo que construir, así que seguimos adelante», concluye.

Gert van ‘t Hof, Ronald de Boer y Rafael van der Vaart llegan después a la conclusión de que Van Dijk suena algo «humilde» en su entrevista. «Sí, quizá por la conmoción anterior», señala De Boer. «Está pensando: mejor no me vuelvo loco ahora. Pero por momentos jugaron bien al fútbol, así que es justo que lo dijera».

El miércoles, Van Dijk todavía tenía un estado de ánimo muy distinto en la rueda de prensa. Entonces respondió con dureza a la prensa presente, con el reproche de que no recibiría suficiente reconocimiento y de que sería juzgado de una manera diferente a otros. También consideró muy grave que se le señalara como corresponsable del plan táctico contra Marruecos en el Mundial. Todo desembocó en una fuerte discusión.