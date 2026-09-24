La llamada de Flick lo salvó: sorprendente confesión de Raphinha sobre su tensa relación con el Barcelona

En un momento en el que brilla como capitán y goleador del Barcelona, el brasileño Raphinha reveló que estuvo a un paso de abandonar definitivamente el Camp Nou en el verano de 2024, y que una sola llamada telefónica de un solo hombre fue la que salvó su carrera y cambió su historia con el club catalán.

Raphinha abrió su corazón en una entrevista publicada por el diario británico "The Guardian", desvelando los entresijos del momento que estuvo a punto de poner fin a su historia con el Barcelona, cuando afirmó con claridad: "Si no fuera por mi conversación con Hansi Flick, no estaría ahora aquí, en el Barcelona".

"Flick cambió mi mentalidad para siempre"

El capitán del Barcelona subrayó el papel fundamental del entrenador alemán en su transformación, al decir: "El entrenador cambió mi vida, lo diré siempre, para siempre, es la persona que cambió mi mentalidad, tanto dentro del club como en lo personal".

Raphinha reveló que en 2024 ya había tomado su decisión: "Prácticamente había dado por terminada mi etapa en el Barcelona, tenía la cabeza ocupada en otras cosas y quería marcharme. Si no fuera por aquella conversación con Flick, y si no fuera porque me convenció en cuestión de minutos de que contaba conmigo y confiaba en mí, no estaría ahora aquí. Aquello fue sumamente importante para mí".

Y sobre los detalles de aquella famosa llamada, explicó: "Todavía estaba de vacaciones tras la Copa América cuando me llamó y me dijo: antes de tomar cualquier decisión, ven y hablemos. Me dijo que sentía que yo seguiría siendo un jugador muy importante para el equipo, y que el equipo tendría un papel importante en mi desarrollo como jugador. No me dio ningún motivo concreto, ni necesitaba explicarlo todo con detalle. Cuando un entrenador inspira confianza, bastan unas pocas palabras, y sentí de inmediato que confiaba plenamente en mí".

"El hermano mayor" de Lamine Yamal

Raphinha habló de su transformación táctica hacia un delantero puro, subrayando que fue un proceso gradual a lo largo de los dos últimos años, durante los cuales fue desplazándose poco a poco hacia el interior para acercarse a la portería rival, algo que ahora está dando sus frutos de manera excelente.

También se refirió a su especial relación con su compañero Lamine Yamal, describiéndose a sí mismo como "el hermano mayor" para él, y postulándolo con fuerza para ganar el Balón de Oro: "Debe ganarlo el jugador que brilla individualmente y conquista títulos colectivos. Su magia y su carisma son las dos razones principales. Las estadísticas de Lamine son asombrosas, no solo esta temporada, sino también la pasada. Es el primer candidato y debe ganarlo".

Y sobre la ausencia de él y de Pedri en las listas de premios individuales, comentó brevemente: "Ya no hablo de eso. El triunfo de Lamine sería un consuelo y una fuente de satisfacción para mí".

Raphinha concluyó sus declaraciones con un mensaje ambicioso a la afición del Barcelona sobre la Liga de Campeones de Europa: "Todos los que estuvimos sobre el terreno de juego sabemos lo doloroso que fue quedar eliminados ante el Inter de Milán. Estuvimos a un paso de la final, pero éramos un equipo joven al que le faltaba madurez. Ahora nos sentimos más preparados, tenemos todo lo que necesitamos para ganar cualquier título".



